Kristina Vogel: "Ich habe großen Respekt vor einer Schwangerschaft"

Bahnrad-Legende Kristina Vogel, 30, denkt an Nachwuchs. "Ich bin aktuell nicht schwanger, wünsche mir aber Kinder", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 9/2021, ab morgen im Handel). "Da tauchen sofort viele Fragen auf: Klappt das überhaupt? Und wie kann ich die Zeit mit Bauch im Rollstuhl meistern? Ich habe großen Respekt vor einer Schwangerschaft." Die Doppel-Olympiasiegerin und elffache Weltmeisterin stürzte 2018 bei einem unverschuldeten Trainingsunfall so schwer, dass sie eine Querschnittlähmung erlitt. Heute arbeitet sie als Expertin fürs ZDF, sie ist in den Polizeidienst zurückgekehrt und sitzt im Erfurter Stadtrat. Seit 2009 ist Kristina Vogel mit dem früheren Radsprinter Michael Seidenbecher, 36, liiert. "Ich würde es Michael nicht verübeln, wenn er sagen würde: ,Du, ich habe mir mein Leben anders vorgestellt.' Aber er macht es nicht. Und darüber bin ich sehr glücklich. Das Tolle ist, dass wir weiter zusammen wachsen. Diese schwierige Zeit macht uns als Paar nur noch stärker." Die Hochzeit müsse allerdings noch warten: "Ich will bunt, laut und exzessiv feiern, und das ist zurzeit nicht möglich. Antrag gab es auch noch keinen."

