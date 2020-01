Gruner+Jahr, Gala

Heiner Lauterbach: "Ich habe keine Leichen hinterlassen"

35 Jahre nach ihrem Kino-Blockbuster "Männer" sind Uwe Ochsenknecht, 64, und Heiner Lauterbach, 66, wieder gemeinsam in einer Komödie zu sehen - für GALA (Heft 4/2020, ab morgen im Handel) der Anlass, exklusiv mit den Schauspielstars, die privat eng befreundet sind, zu sprechen. Sein zeitweise exzessiver Alkohol- und Drogenkonsum, so Lauterbach, sei "Schnee von gestern. Ich habe niemanden umgebracht, keine Leichen, kein Leiden hinterlassen. Es ist nichts Dramatisches passiert. Aber wissend, was alles hätte passieren können, kann ich das niemandem empfehlen."

Auch Uwe Ochsenknecht hat sich nach eigener Einschätzung deutlich verändert. "Ich nehme mir heute mehr Zeit, bin geduldiger, entspannter geworden." Für seinen Körper habe er allerdings immer schon "in einigermaßener Regelmäßigkeit" etwas getan: "Ich finde das ganz wichtig. Sich selbst zu vernachlässigen, sich gehen zu lassen - dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Ich fühle mich jung, in jeder Hinsicht."

Die Komödie "Ihr letzter Wille kann mich mal" mit Ochsenknecht und Lauterbach läuft am 24. Januar im Ersten.

