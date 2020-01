50plus Hotels Österreich

"Ski-Genuss" - das neue Angebot für Genuss-Skifahrer!

Bild-Infos

Download

Straß im Straßertale (ots)

50plus Hotels: Kulinarischer Wintergenuss in Österreichs Ski-Regionen

Genießer unter den Skiurlaubern haben jetzt bei 50plus Hotels mit "Ski-Genuss" ein neues Winter-Highlight! Konkrete Angebote für genussvolle Winterurlaube in Verbindung mit Landschaftsgenuss auf den Skiern und kulinarischen Genüssen in Hotels und in den Ski-Hütten werden angeboten. "Um in Zukunft Gäste anzuziehen, wird es notwendig sein, Angebote zu schaffen, die hochemotional sind und alle Sinne ansprechen. Diese Verbindung aus Wintersport, landschaftlichem und kulinarischem Genuss ermöglicht dieses sinnliche Eintauchen in eine andere Lebenswelt und bedient damit eine Sehnsucht der Gäste.", so Tourismusexperte Mag. Richard Bauer. Regionen aus Salzburg wie beispielsweise Ski Amadé mit der Region Hochkönig und dem Hotel Bergheimat oder die Ski-Almenwelt Lofer mit dem Hotel Mühlpointhof , Tirol mit dem Lechtal und dem Hotel Neue Post und dem Tannheimertal mit dem Hotel Schwarzer Adler sowie die Steiermark mit dem Mariazeller Land -Bürgeralpe und ihren Hotels sind die ersten Anbieter dieser neuen Initiative, die sich an echte Genießer, vor allem auch an jene aus 50plus-Urlaubern wendet. Die Initiative "Ski-Genuss" wird daher neben 50plus Hotels auch von Genuss Reisen Österreich mitgetragen.

Ski-Genuss-Urlauber werden in ausgewählten Hotels der 3-5-Stern-Kategorie mit vielfältigem Kulinarik- und Getränkeangebot empfangen, wo besonders großer Wert auf regionale Gaumenfreuden gelegt wird. Überwiegend werden 3-Tages-Packages von Sonntag bis Donnerstag oder von Donnerstag bis Sonntag angeboten, auch mit Verlängerungstagen. Ein Skipass steht für 2 Tage zur Verfügung. Die Gastgeber empfehlen gemütliche, urige Ski-Hütten mit persönlichem Service und regionalen Spezialitäten. Oder Schneeschuhwandern und Tourengehen, auch das ist ein Wintergenuss - Natur pur!

Auf attraktive Genussevents in den Skiregionen wird besonders hingewiesen: Kulinarische Highlights wie Ski- & Weingenusswoche, Gondeldinner, Wintergrillen, Craftbeerfestival oder Entdeckung des höchst gelegenen Bauernmarktes der Alpen - viele dieser "Gustostückerln" warten auf Ski-Genuss-Urlauber! Weitere Informationen: 50plus Hotels, http://www.50plushotels.at/ski-genuss/ .

Nähere Informationen zum Ski- und Winter-Genuss und den Urlaubsangeboten von 50plus Hotels unter www.50plusHotels.com, www.50plushotels.at, www.facebook.com/50plusHotels. Der "50plus Hotels-Urlaubsgutschein" kann online unter www.50plushotels.at/service/gutscheine-bestellen sowie per Mail unter info@50plushotels.at oder telefonisch unter +43 2735 5535-0 bestellt werden: 50plus Hotels, 3491 Straß im Straßertale, Straßfeld 333, AUSTRIA.

Kontakt:

50plus Hotels

Hermann Paschinger

+43 2735 5535-0

info@50plusHotels.at

www.50plusHotels.com