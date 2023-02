SRG SSR

Zweite Staffel der Erfolgsserie "Neumatt" bald auf Play Suisse

Bern (ots)

Konflikte, moralische Dilemmas und traumatisierende Erfahrungen - auch in der zweiten Staffel des Familiendramas "Neumatt", das sich rund um das Überleben eines Bauernhofes dreht, geht es turbulent zu und her. Die unter der Leitung von Showrunnerin Marianne Wendt entwickelte SRF-Serie ist ab Sonntagabend, 5. Februar auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Am selben Abend um 20.05 Uhr beginnt die Fernsehausstrahlung auf SRF 1 mit einer Doppelfolge.

Auch in der zweiten Staffel der Erfolgsserie "Neumatt" steht der Hof und die Familie Wyss vor vielen Herausforderungen: Michi entscheidet sich für die Neumatt, stösst aber auf Gegenwind bei den anderen Bauern und Bäuerinnen, Sarah übernimmt die Betriebsleitung auf dem Hof und gerät dabei in einen Konflikt mit ihrem Bruder Lorenz und dessen schwangeren Freundin Jessie, und die Mutter der drei Geschwister, Katharina, wagt den Neuanfang in Zürich.

Unter der Leitung von Showrunnerin Marianne Wendt ("Eden", "Der Irland-Krimi"), der Producerin Jessica Hefti, den Produzenten Reto Schaerli und Lukas Hobi wurde die achtteilige Serie von der in Zürich ansässigen Zodiac Pictures Ltd. ("Die Göttliche Ordnung", "Papa Moll", "Gotthard") produziert. Regie führten Andrea Staka ("Mare", "Das Fräulein") und Christian Johannes Koch ("Spagat", "Wir waren Kumpel"). Erol Zubcevic ("Mare") und Carolina Steinbrecher ("Sargnagel - Der Film", "Jetzt oder morgen") standen hinter der Kamera.

Premiere feierte die zweite Staffel der SRF-Serie am 22. Januar im Rahmen der Solothurner Filmtage. Alle acht Folgen sind ab Sonntagabend, dem 5. Februar synchronisiert und untertitelt auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Die Fernsehausstrahlung beginnt am gleichen Abend auf SRF 1 und erfolgt wöchentlich in einer Doppelfolge.

Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.