Europäische Verteidigungsunion für Stärke, Frieden und Freiheit: Ein Aufruf für ein stärkeres, autonomes und wettbewerbsfähiges Europa / Münchner Erklärung 2025

München/Pullach (ots) - Die Schoeller Group hat heute bekannt gegeben, dass die bereits angekündigte Übernahme der Anteile von JP Morgan an Schoeller Allibert durch Brookfield Business Partners L.P. und seine institutionellen Partner (zusammen "Brookfield") abgeschlossen ist. Brookfield wird neuer Partner der Schoeller Group in Schoeller Allibert in einer gemeinsamen Holding namens Schoeller Packaging. Martin und ...

mehr