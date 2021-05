Bibel TV

"Mit Jesus durch die Krise": Bibel TV sendet am 3. Juni live vom Christustag

Zu Fronleichnam überträgt Bibel TV ab 19.15 Uhr das große Abendprogramm des Christustages 2021

Am 3. Juni findet der diesjährige Christustag an 23 Veranstaltungsorten statt - als Open-Air-Gottesdienst, in Kirchen sowie im Rahmen verschiedener digitaler Angebote. Bibel TV überträgt ab 19.15 Uhr das Festprogramm der Veranstaltung live im Fernsehen. Der Christustag ist die zentrale Veranstaltung der "ChristusBewegung Lebendige Gemeinde in Württemberg". Er findet jedes Jahr am Fronleichnamstag statt und bezieht auch Veranstaltungen in Baden und Bayern mit ein. Das Programm aus Gottesdiensten, Vorträgen, Konzerten und Konferenzen erreicht regelmäßig bis zu 15.000 Teilnehmende.

"Mit Jesus durch die Krise" - unter diesem Motto werden in unterschiedlichen Formaten Gesundheitskrise, Glaubenskrise und Gemeindekrise beleuchtet. Im Fernseh-Gottesdienst predigt Prof. Dr. Volker Gäckle, Rektor der Internationalen Hochschule Liebenzell, zum Thema "Mit Jesus durch die Gesundheitskrise". Musikalische Gäste sind Sefora Nelson, Gesang, sowie Liedermacher Arne Kopfermann, der seinem Christustag-Song "In dieser Zeit" vorstellt.

"In Krisenzeiten wird deutlich, was im Leben wirklich wichtig ist und trägt: Jesus. Von Jesus wollen wir uns stärken lassen. Er bringt uns durch die Krisen unseres Lebens und Glaubens", sagt dazu Pfarrer Dr. Friedemann Kuttler, Vorsitzender der "ChristusBewegung Lebendige Gemeinde Württemberg". "Nationale oder globale Krisen verbinden uns als Christen mit allen Menschen. Ähnliche Erfahrungen bieten Anknüpfungspunkte, darüber zu reden wie wir im Glauben und Gottvertrauen wachsen, wenn wir uns Jesus öffnen - gerade in Krisenzeiten" ergänzt Dekan Till Roth, Vorsitzender des Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern.

Die Veranstalter - die "ChristusBewegung Lebendige Gemeinde Württemberg", die "ChristusBewegung Baden" und der "Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern" - sind aktive geistliche Netzwerke innerhalb der Evangelischen Landeskirchen. Über www.christustag.de können sich Interessierte online für die Veranstaltungen anmelden.

Donnerstag, 03.06.

19.15 - 20.00 Uhr: Christustag 21 - Mit Jesus durch die Krise - live auf Bibel TV

