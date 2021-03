Bibel TV

"Startklar- mit Bibel TV in den Tag!":

Neue Live-Gottesdienste ab 6. April

Bibel TV baut sein Angebot an Live-Gottesdiensten weiter aus

Hamburg (ots)

Der digitale Kirchenbesuch in der vertrauten Umgebung der eigenen Wohnung wird von den Bibel TV Zuschauern gut angenommen. Die Alternative zu dem persönlichen Kirchgang in der eigenen Gemeinde kann unterschiedliche Gründe haben: Die willkommene Überwindung mobiler Einschränkungen wie z.B. in der Corona-Zeit oder durch eine Krankheit, die Unabhängigkeit auf Reisen oder einfach der Reiz, einen Gottesdienst in einer besonderen Kirche live miterleben zu können. Liveübertragungen von Gottesdiensten, aber auch von christlichen Events erfreuen sich zunehmend großer Beliebtheit.

"Startklar - mit Bibel TV in den Tag!"

Ab 06.04. zusätzliche Live-Gottesdienste wochentags auf Bibel TV

Ab 6. April baut Bibel TV sein Angebot an regelmäßigen Live-Gottesdiensten um weitere wochentägliche Übertragungen in den frühen Morgenstunden aus.

Von Montag bis Freitag sendet Bibel TV von 06.30 bis 07.00 Uhr die Heilige Messe live aus dem Salzburger Dom. Der imposante frühbarocke Kirchenbau ist die römisch-katholische Kathedrale der Erzdiözese Salzburg und gehört heute zum Weltkulturerbe der UNESCO.

Montags und freitags überträgt Bibel TV von 07.30 bis 07.55 Uhr den Gottesdienst "Glaube am Morgen - live mit der Creativen Kirche", Dienstag und Donnerstag wird von 07.30 bis 07.55 Uhr Live mit dem Gebetshaus Augsburg gesendet.

Die tägliche Liveübertragung der Heiligen Messe aus dem Kölner Dom um 08.00 bis 08.45 Uhr bleibt auf dem gewohnten Sendeplatz von Montag bis Samstag bestehen.

Der Morgen auf Bibel TV im Überblick:

Mo.-Fr., 06.30 - 07.00 Uhr: Heilige Messe live aus dem Salzburger Dom

Fr., 07.30 - 07.55 Uhr: Glaube am Morgen - live mit der Creativen Kirche

Mo., 07.30 - 07.55 Uhr: Glaube am Morgen - mit der Creativen Kirche

Di. und Do., 07:30 - 07:55 Uhr: Live mit dem Gebetshaus Augsburg

Mo. bis Sa. 08.00 - 08.45 Uhr: Heilige Messe live aus dem Kölner Dom

Über 200 Livestream-Gottesdienste über Ostern

Nicht nur TV-Programm, sondern auch auf der Livestream-Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste baut Bibel TV das Angebot an Live-Übertragungen von Gottesdiensten mit seinen Partnergemeinden ständig aus. Über die Osterfeiertage stehen auf dem Bibel TV-Portal in diesem Jahr bereits mehr als 200 kostenlose Livestreams zur Verfügung.

