Neben vielen Live-Gottesdiensten und Andachten steht wie immer ein großes Angebot an ausgewählten Spielfilmen, Serien und Musiksendungen im Mittelpunkt des christlich orientierten TV-Anbieters Bibel TV. Neu ist in diesem Jahr, dass Bibel TV sein Programm über seine Livestreaming-Plattform www.bibeltv.de/live-gottesdienste/ durch eine Vielfalt an unterschiedlichen Advents- und Weihnachtsgottesdiensten ergänzt. Diese können helfen, die fehlenden persönlichen Begegnungen in der Kirche auszugleichen und über Bibel TV die vertraute Geborgenheit zu finden.

Hier finden Sie die Programmschwerpunkte von Bibel-TV für die Adventszeit

Ausgewählte Gottesdienste im Advent:

Sonntag, 29.11. 07.45 und 11.30 ERF Gottesdienst zum 1. Advent 09.15 und 14.00 Uhr Stunde des Höchsten - das Leben ist zu kurz zum Warten 10:00 Gottesdienst Live - aus dem ev.-luth. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg Sonntag 06.12. 10.00 - Gottesdienst Live aus dem Würzburger Dom 11.30 - ERF Gottesdienst zum 2. Advent Sonntag 13.12. 10.00 - Gottesdienst Live aus dem Berliner Dom Sonntag 20.12. 09.15 Stunde des Höchsten(mit Gebärdensprache) - Schöne Sprache, schwere Sprache 10.00 Gottesdienst Live aus dem Kölner Dom 14.00 Stunde des Höchsten - Schöne Sprache, schwere Sprache 17.00 Hour of Power Immanuel - Gott mit uns: Die Anbetung Gottes!

Der besondere Event auf Bibel-TV

Sonntag, 06.12.2020 LIVE-HIGHLIGHT ZUM 2. ADVENT!! 14.30 - 16.00 Uhr Wo dunkel ist macht Licht Das Advents-Mitspielkonzert 2020 mit den Höhnern live aus dem Kölner Dom

Bibel TV feiert die Advents- und Weihnachtszeit gemeinsam mit seinen Zuschauern! Unter dem Motto "Wo dunkel ist macht Licht" sind am 2. Advent Musikbegeisterte eingeladen, zusammen mit derKölner Kult-Band "De Höhner" adventliche Lieder zu singen - dieses Mal wegen der Corona-Pandemie von zu Hause aus. Geplante Titel sind u.a.: "Tochter Zion", "Macht hoch die Tür" und "Stern über Bethlehem", sowie Kölsches Liedgut aus der Feder der Höhner. Unter www.erzbistum-koeln.de/thema/adventmitspielkonzert sind Texte und Noten der Lieder verfügbar.

Unsere Serien im Advent

Anne with an E Kanada, 2017 - 2019 Sendetermin: immer Do. 20.15 Uhr (außer 24.12.) und Sa., 16.30 Uhr (außer 31.12.) 7 Tage nach der TV-Ausstrahlung stehen die Folgen in der Mediathek zur Verfügung. Die aufwendig produzierte Serie "Anne with an E" von Netflix ist eine Neuverfilmung des Buchklassikers "Anne auf Green Gables" von Lucy Maud Montgomery und erzählt die emotionale Geschichte der Waisen Anne Shirley (Amybeth McNulty).

Ein Hauch von Himmel Sendetermin: Immer Di. 20.15 Uhr und Sa. 15.00 Uhr Die Engel Monica und Tess haben den Auftrag, gemeinsam Menschen zu helfen. Monica (Roma Downey) ist ein Engel in Ausbildung und muss sich erst noch mit ihrer neuen Aufgabe arrangieren. Ihre Ausbilderin Tess (Della Reese) sowie die anderen Engel unterstützen sie dabei nach Kräften. Die Menschen, die sie begleiten, kämpfen mit ganz unterschiedlichen Problemen und Herausforderungen und sehen manchmal keinen Ausweg mehr, neuen Mut für ihr Leben zu entwickeln.

Die Bibel - 10-teilige Serie, USA 2013 Die Serie folgt den Wegen und Handlungsträgern der Bibel und zeichnet diese in bestechenden Bildern und Naturaufnahmen nach. Auch aufgrund spektakulärer Special Effects und ihres eindrucksvollen Soundtracks ist die Serie mit über 100 Millionen Views ein riesiger Publikumserfolg. "Die Bibel" wurde 2013 für 3 Emmys nominiert. An allen Adventssonntagen und am 27.12., jeweils um 20.15 Uhr 29.11. Teil 1 und 2: "Am Anfang" und "Exodus" 06.12. Teil 3 und 4: "Das Gelobte Land" und "Könige und Propheten" 13.12. Teil 5 und 6: "Babylon" und "Hoffnung" 20.12. Teil 7 und 8: "Der Weg" und "Verrat" 27.12. Teil 9 und 10: "Die Passion" und "Frohe Botschaft"

Wissenswertes rund ums Backen, Schmücken & Co.

Auf den Spuren kulinarischer Weihnachts-Highlights, traditionellem Weihnachtsschmuck und einemberühmten Weihnachtslied. Mittwoch, 02.12., 21.05 Uhr "Vanille, Zimt und Mandelsplitter", Samstag, 05.12., 18.10 Uhr "Lebkuchenreisen" Mittwoch, 16.12., 21.05 Uhr "Torten, Stollen und Pandoro - Weihnachtskuchen in Europa". Samstag, 19.12., 18.10 Uhr "Glaskugeln, Strohstern und Lametta - Eine Kulturgeschichte des Christbaumschmucks" Mittwoch, 23.12., 21.50 Uhr "Stille Nacht - Heilige Nacht: Die Geschichte eines weltberühmten Liedes und seiner Schöpfer".

Der besondere Spielfilm

Samstag, 19.12.2020 20.15 Sommerschnee - Spielfilm, USA 2014 Hallie Benson (Rachel Eggleston) ist ein aufgewecktes und engagiertes junges Mädchen mit einem großen Herz: Mit Hingabe will sie den Menschen in ihrer Umgebung helfen. So bäckt die für einsame Menschen Kekse oder verkauft Zahnbürsten die gegen schlechte Zähne helfen sollen: Hallie hat immer neue Ideen andere Menschen zu unterstützen. Ihren Vater Dan (David Chisum) bringt sie damit immer wieder in schwierige Situationen und oft genug an den Rand der Verzweiflung. Seit dem Tod seiner Frau ist Dan als alleinerziehender Vater von drei Kindern schon gefordert genug. Doch Hallie kann man nicht lange böse sein, denn eigentlich meint sie es nur gut.

21.45 Stille Nacht - das Weihnachtswunder - Spielfilm, Kanada 2002 Kriegswinter 1944: Elisabeth (Linda Hamilton) und ihr Sohn Fritz (Matthew Harbour) verstecken sich in einer Waldhütte. Drei amerikanische Soldaten suchen dort Zuflucht, einer von ihnen ist verletzt. Elisabeth hilft, besteht aber darauf, dass sie ihre Waffen ablegen. Kurze Zeit später kriegen sie erneut Besuch - von deutschen Soldaten.

Musikalisches

Sonntag, 29.11.2020 15.00 - 16.30 Uhr Christmas in Vienna 2015 Traditionelles Adventskonzert im Wiener Konzerthaus Mit Angelika Kirchschlager, Valentina Naformita, Piotr Beczala und Artur Rucinski, den Wiener Sängerknaben und dem ORF Radio-Sinfonieorchester.

Sonntag, 06.12.2020 LIVE-HIGHLIGHT ZUM 2. ADVENT!! 14.30 - 16.00 Uhr Wo dunkel ist macht Licht (s.S.1) Das Advents-Mitspielkonzert 2020 mit den Höhnern live aus dem Kölner Dom

Sonntag, 20.12.2020 15.00 - 16.00 Uhr Christmas in Vienna 2017 Das traditionelle Adventkonzert im Wiener Konzerthaus versammelte auch 2017 ein Quartett von nationalen und internationalen Sängergrößen: Olga Peretyatko-Mariotti, Anne Sofie von Otter, Juan Diego und Günter Haumer

