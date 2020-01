Bibel TV

"Regelmäßig zu beten, kann helfen, eine zuversichtliche und dankbare Haltung zum Leben einzunehmen. Man muss es sich nur trauen", sagt Bischof Heinrich Bedford-Strom, "beten hat das Potenzial, zum Türöffner für ein erfülltes Leben zu werden". Dass das Gebet auch Lebenshilfe ist, davon war Theologe Dietrich Bonhoeffer überzeugt: "Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus ... ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten".

Das Gebet besitzt zum Jahresanfang für viele Christen eine besondere Bedeutung. Bibel TV hat diesen Gedanken aufgenommen und widmet dem Gebet mit all seinen Facetten zwei Themenwochen. Mit diesem Programmschwerpunkt will der Sender vielfältige Inspiration und Hilfestellung für Christen - aber auch andere Interessierte - zur Verfügung stellen und strahlt vom 12. - 25. Januar spezielle Sendungen zum Thema "Beten" aus. Inspiriert wurde Bibel TV durch die beiden traditionellen Gebetswochen im Januar. So findet die weltweite Gebetswoche für die Einheit der Christen vom 18.-25. Januar statt und wird seit 1908 von Christen aller Konfessionen begangen. Die Deutsche Evangelische Allianz lädt Mitte Januar zur Allianzgebetswoche ein.

Ausgewählte Sendungen der Themenwochen "Gebet":

Sonntag, 12.01.2020, 20:15 Uhr

7 Gebete zu Gott - eine Reise durch die Gebetslandschaft

Was steckt hinter dem Begriff "Gebet" - und wie geht Beten eigentlich? Braucht es die Atmosphäre von Gebetshaus oder Lobpreiskonzert? Oder ritualisierte Texte wie beim Rosenkranz oder dem Stundengebet der Mönche? Geht es alleine in der Natur oder doch lieber mit einem Partner? Und was ist eigentlich das Sprachengebet? Bibel TV geht diesen Fragen auf den Grund und lädt alle Zuschauer dazu ein, Beten einfach mal auszuprobieren. Ein Film mit Mia und Juri Friesen, Rainer Harter, Abt Dr. Maximilian Heim, Jana Highholder, Anna Iten, Lukas Knieß und Tobias und Frauke Teichen.

Montag, 13.01.2020, 21:50 Uhr

Bibel TV das Gespräch - Reden mit Gott - 50 Gebetsformen im Test

Beten - wie geht das? Theologe Klaus Douglass macht einen Selbstversuch - vom Zungengebet über das Malen einer Ikone bis hin zum virtuellen Andachtsraum. Fünfzig verschiedene Gebetsformen hat er ausprobiert und berichtet, was ihn dabei berührt hat und wie die Gebete sein Leben verändert haben. Moderation: Wolfgang Severin.

Samstag, 18.01.2020, 23:40 Uhr

Lobpreiskonzert - Markus Kohl

Markus Kohl und seine Band gestalten einen Abend des Lobpreises für Gott. Mit Leidenschaft und guter Musik lädt das Konzert zum Entspannen und zur Reflexion, aber auch zum Mitmachen und Genießen ein. Unter anderem sind diese Lieder dabei: "Vater Unser", "Mittelpunkt" und "Im Namen Jesus".

Sonntag, 19.01.2020, 20:15 Uhr

Beten mit der Bibel - Die 30 Stunden Gebets-Challenge

Das Gebet ist eines der wichtigsten Bestandteile des christlichen Lebens. Aber warum spielt es so eine große Rolle? Was sagt die Bibel dazu und wie kann sie das persönliche Beten inspirieren? Bibel TV Volontärin Mirjana möchte genau das in einer Gebets-Challenge herausfinden: 10 Tage, 30 Stunden Gebet. Drei Freunde stehen ihr mit wertvollen Tipps und persönlichen Erfahrungen zur Seite: Ihr Großvater, der Fernsehpastor Wolfgang Wegert, ihre ehemalige Mädchenkreisleiterin Steffi und der aus Eritrea geflüchtete Meron. Wird Mirjana diese besondere Challenge meistern und wie wird das Beten sie verändern?

