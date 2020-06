Palfinger Holding AG

EANS-Adhoc: Palfinger AG

Vorstand und Aufsichtsrat der PALFINGER AG schlagen eine Dividende von 0,35 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vor

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse 08.06.2020 Bergheim - Der Aufsichtsrat der PALFINGER AG hat in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der 32. ordentlichen Hauptversammlung am 5. August 2020 eine Dividende in Höhe von 0,35 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorzuschlagen. Damit folgt der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands gemäß Vorstandsbeschluss vom selben Tag. Der Gesamtbetrag der vorgeschlagenen Gewinnausschüttung beträgt somit insgesamt 13.157.640,30 EUR. Die PALFINGER AG verfolgt seit der Börsennotierung 1999 eine stabile Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von rund einem Drittel des erwirtschafteten Bilanzgewinns. Da die weiteren Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie auf die PALFINGER AG gegenwärtig nur schwer zu bewerten sind, liegt der Gewinnverwendungsvorschlag um rund 50 Prozent unter der ursprünglich der Hauptversammlung im Februar 2020 vorgeschlagenen Dividende von 0,71 EUR je Aktie. Die Hauptversammlung der PALFINGER AG findet am 5. August 2020 in virtueller Form statt. Rückfragehinweis: Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Palfinger AG Lamprechtshausener Bundesstraße 8 A-5020 Salzburg Telefon: 0662/2281-81101 FAX: 0662/2281-81070 Email: ir@palfinger.com WWW: www.palfinger.ag ISIN: AT0000758305 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch