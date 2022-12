Modula AG c/o Ausbildung-Weiterbildung.ch

Überwältigende Vielfalt an Zertifikaten, Aus- und -Weiterbildungen in der ICT - Neuer Ratgeber schafft Überblick

Bäretswil (ots)

"Wir haben hier wahrscheinlich die zurzeit grösste Übersicht über die Informatik-Lehrgänge der Schweiz", so Stefan Schmidlin von www.ausbildung-weiterbildung.ch. Der Ratgeber wurde in seinem Auftrag vom Content Team des Bildungsportals verfasst und kann kostenlos heruntergeladen werden. Er soll ICT-Bildungsinteressierten zur Orientierung dienen und helfen, individuell gute Karriere-Entscheide zu fällen.

Der Ratgeber ist klar gegliedert: Die Einleitung skizziert die Rollen der ICT in der Berufswelt von Usern ("ICT im Beruf") und Informatikerinnen ("ICT als Beruf"). Darauf folgen drei Kapitel über die Lehrgänge: 1) zu produktunabhängigen ICT-User-Zertifikaten, 2) zu softwarespezifischen Schulungen und Zertifikaten und schliesslich 3) zu Informatik-Ausbildungen und -Berufen mit eidgenössischem Abschluss sowie Weiterbildungen. Der Ratgeber wird durch eine Darstellung des schweizerischen Bildungssystems mit Schwerpunkt auf der Tertiärstufe, sprich Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene, abgerundet.

Die Beschreibungen der Lehrgänge in den Kapiteln 1 und 2 beginnen mit kurzen Einführungen zu den einschlägigen Institutionen, Produkten oder Herstellern, die vor allem Nicht-Insidern einen Eindruck davon vermitteln sollen, worum es jeweils ganz grundsätzlich geht. Viele integrierte Links ermöglichen den direkten Zugriff auf die Websites der genannten Institutionen, Hersteller oder Verbände - nur so lassen sich in der schnelllebigen ICT-Branche wirklich aktuelle Informationen vermitteln.

