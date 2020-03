Semperit AG Holding

EANS-News: CoViD-19: Semperit unterstützt Initiative der österreichischen Bundesregierung ? ?Glove-liner? bringen mehr als 60 Millionen Schutzhandschuhe nach Österreich - ANHANG

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Wien - Wien/Österreich, 26. März 2020 - Die börsennotierte Semperit-Gruppe liefert angesichts der aktuellen Entwicklungen rund um das Corona/CoVid-19-Virus in Kooperation mit dem Krisenstab der österreichischen Bundesregierung mehr als 60 Millionen Handschuhe zur Versorgung des medizinischen Personals in Österreich mit Schutzausrüstung. Die Untersuchungs- und Schutzhandschuhe, die am Sempermed- Produktionsstandort Kamunting in Malaysia produziert werden, werden bis Ende April 2020 mit vier Flügen der Austrian Airlines nach Österreich gebracht, die Verteilung übernimmt das Rote Kreuz. Der erste "Glove-liner" landet morgen, Freitag. "Wir freuen uns, dass wir mit unseren medizinischen Schutzhandschuhen einen Beitrag zur besseren Bewältigung der Corona-Krise in Österreich leisten dürfen und sind stolz auf unsere Mitarbeiter, die dies auch in dieser schwierigen Situation mit ihrem unermüdlichen Einsatz bis an den Rande ihrer Belastungsgrenzen möglich machen", sagt Dr. Martin Füllenbach, Vorsitzender des Vorstands der Semperit AG Holding. Rückfragehinweis: Monika Riedel Director Group Brand Management, Corporate Spokesperson +43 676 8715 8620 monika.riedel@semperitgroup.com Judit Helenyi Director Investor Relations +43 676 8715 8310 judit.helenyi@semperitgroup.com www.semperitgroup.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/15/5/10442520/0/2020-03-26_Semperit_Pre sseinformation_Gloveliner.pdf

Emittent: Semperit AG Holding
WWW: www.semperitgroup.com
Sprache: Deutsch