SkiArena Andermatt-Sedrun öffnet bereits Talabfahrt am Gemsstock

Dank der ausgezeichneten Schneeverhältnisse und zusätzlicher technischer Beschneiung kann am Samstag am Gemsstock in Andermatt bereits die Talabfahrt geöffnet werden. Damit stehen am dritten Betriebswochenende gegen 20 Kilometer Pisten mit einer Höhendifferenz von 1’500 Metern zur Verfügung.

