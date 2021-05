SV Group

Hotelkonzept Stay KooooK der SV Group mit iF Design Award 2021 ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Die SV Group gewinnt für ihr Hotelkonzept Stay KooooK den renommierten iF DESIGN AWARD 2021 in der Kategorie Interior Architecture Hotels. Das innovative Element “The Slide” hat es der Jury besonders angetan. Durch das smarte, bewegliche Wohnelement lassen sich alle Studios den Bedürfnissen der Gäste anpassen. Dies ermöglicht die individuelle Raumgestaltung auf einer kleineren Fläche als in herkömmlichen Hotels. Stay KooooK ist ideal für Innenstädte, wo der Raum knapp ist.

Stay KooooK kombiniert die Vorteile verschiedener moderner Übernachtungsformen. Dieses Konzept überzeugt Gäste und die Fachwelt. SV Hotel Managing Director Beat Kuhn sagt: „Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und sind stolz auf unsere erste eigene Marke. Unser neues Konzept trifft den Nerv der Zeit und vereint das Beste, was moderne Übernachtungsformen von heute zu bieten haben.“

The Slide

Durch das smarte, bewegliche Wohnelement „The Slide“ lassen sich alle Studios situativ den jeweiligen Bedürfnissen der Gäste anpassen. Das verschiebbare Modul ist das herausragende Merkmal des Raumkonzepts und ein Novum in der Hotellerie. Mit einem leichten Zug am Hebel lässt es sich hin- und herschieben und gibt entweder Platz frei für das Bett oder für eine voll ausgestattete Küche. Über zwei Jahre hat die SV Group mit einem Team aus Interieur-Designern, Architekten, Schreinern, Digital- und Hospitality-Experten an einem funktionalen Raumdesign gearbeitet, das auf kleiner Fläche die grösstmögliche Flexibilität der Raumgestaltung bietet und damit Aufenthalts-, Wohn- und Freiraum zugleich sein kann. Das Interior-Konzept entwickelte das Hamburger Innenarchitekturbüro JOI-Design. Der modulare Raumteiler „The Slide“ wurde von PAB Architekten in Zusammenarbeit mit der Firma 20/40 speziell für Stay KooooK entwickelt.

Wegweisendes Konzept

Das wegweisende Übernachtungskonzept Stay KooooK ist auf die Bedürfnisse einer neuen Generation von Reisenden zugeschnitten. Es kombiniert die Vorteile aller modernen Übernachtungsformen zu einem völlig neuen Konzept. Stay KooooK bietet die authentische Bewirtung und die gemütliche Atmosphäre einer Sharing- Lösung, ohne dabei den aufmerksamen, zuverlässigen Service eines Hotels zu vernachlässigen. Durch ein smartes, modulares Wohnelement lassen sich alle Studios situativ den jeweiligen Bedürfnissen der Gäste anpassen. In der Public Area kann gemeinsam gekocht oder einfach Zeit verbracht werden. Neben dem ersten Standort in Bern Wankdorf sind Standorte in Leipzig, der Berner Innenstadt, Nürnberg und weiteren zentralen, urbanen Standorten geplant.

If Design Award

Der Designwettbewerb iF Design Award identifiziert in jedem Jahr herausragendes Design und vergibt eines der weltweit bedeutendsten Qualitätssiegel. Eine internationale, unabhängige Gruppe von 98 Designexperten bewertete fast 10.000 Produkte und Projekte aus 52 Nationen.

Über die SV Group

Die SV Group ist eine innovative Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. Die Gruppe ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig: Restaurants für Unternehmen und Schulen, öffentliche Restaurants mit unterschiedlichen Angeboten und Konzepten sowie gastronomischer Lieferservice und Catering.

Die Gruppe betreibt als Franchisenehmerin Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn, Renaissance und Moxy in der Schweiz und in Deutschland. Zum Hotelangebot gehören weiter die eigene Marke Stay KooooK und die Hotels La Pergola in Bern und Amaris in Olten, Schweiz. Die SV Group beschäftigt im DACH Raum rund 7'000 Mitarbeitende.

Die SV Group geht auf die 1914 gegründete Non-Profit-Organisation «Schweizer Verband Soldatenwohl» zurück. Else Züblin-Spiller errichtete landesweit Soldatenstuben und servierte dort ausgewogene und preiswerte Verpflegung. Die ideellen Werte der Gründerin werden heute von der SV Stiftung weitergeführt. Diese gemeinnützige Stiftung ist Mehrheitsaktionärin der SV Group und setzt ihre Dividende für Projekte im Bereich der gesunden Ernährung und für das Gemeinwohl ein.

Kontakt

Salome Ramseier

Corporate Communications und Public Affairs

SV Group, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, CH-8600 Dübendorf 1

Telefon +41 79 254 53 12, E-Mail media@sv-group.ch