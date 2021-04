Kapsch TrafficCom AG

EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG

Vorläufige Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2020/21.

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Geschäftszahlen/Bilanz/Jahresergebnis 16.04.2021 Wien - Das Geschäftsjahr 2020/21 von Kapsch TrafficCom ist mit 31. März 2021 zu Ende gegangen. Basierend auf vorläufigen Zahlen erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 500 Mio. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) inklusive negativer Spezialeffekte wird einen Verlust von rund EUR 124 Mio. ergeben. Die relevantesten negativen Spezialeffekte wirken sich mit rund EUR - 139 Mio. auf das EBIT aus und umfassten: * EUR -79 Mio.: Anpassung der Projektmargen und Drohverlustrückstellungen, insbesondere bei Projekten in Nordamerika * EUR -21 Mio.: Wertminderungen von Firmenwerten * EUR -14 Mio.: Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen * EUR -8 Mio.: Rückstellung für Rechtsstreit in den USA * EUR -8 Mio.: Währungseffekte * EUR -6 Mio.: Lagerwertberichtigung * EUR -3 Mio.: Wertminderungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Trotz des stark negativen Ergebnisses liegt die Eigenkapitalquote noch bei rund 14 %. Per 31. März 2021 hielt Kapsch TrafficCom liquide Mittel im Ausmaß von mehr als EUR 100 Mio. Rückfragehinweis: Investorenkontakt: Hans Lang Investor Relations Officer Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich T +43 50 811 1122 IR.kapschtraffic@kapsch.net Pressekontakt: Carolin Treichl Executive Vice President Marketing & Communications Kapsch Aktiengesellschaft Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich T +43 50 811 1710 carolin.treichl@kapsch.net Mohamed Thaler-Youssef Public Relations Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich T +43 50 811 1705 mohamed.thaler-youssef@kapsch.net Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 A-1120 Wien Telefon: +43 50811 1122 FAX: +43 50811 99 1122 Email: ir.kapschtraffic@kapsch.net WWW: www.kapschtraffic.com ISIN: AT000KAPSCH9 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch