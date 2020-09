MCI Management Center Innsbruck

Tiroler Startup kann Ski-Saison retten

Innovative Technologie befreit Gondeln von Corona-Viren | MCI und PLANLICHT präsentieren innovative Hygiene-Technologie für Winter

COVID19-Viren gefährden Menschenleben, bringen die Gesundheitssysteme an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit und halten die Weltwirtschaft in Atem. Besonders die in Österreich und Tirol so wichtige Tourismuswirtschaft hat seit Ausbruch der Krise massive Einbußen erlitten. Vor diesem Hintergrund sind technologische Lösungen nötig, welche die gesundheitlichen Risiken reduzieren und den Wirtschaftskreislauf in Schwung bringen können.

„seTUBE“ besitzt dieses Potenzial. Es eliminiert Keime und Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilze etc.) in Gondeln und Beförderungskabinen mittels UV-C Lichts effizient, berührungslos und rückstandfrei in kürzester Zeit und tötet somit an Oberflächen haftende Krankheitserreger ab, womit Schmierinfektionen verhindert werden. „Diese in sehr kurzer Zeit entwickelte LED-Plattformtechnologie ist für ein sehr breites Anwendungsspektrum zur Desinfektion einsetzbar. Unsere Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Medizin Universität Innsbruck zeigen, dass die Viren, Bakterien und Pilze dadurch zuverlässig abgetötet werden“, erklärt Michael Kraxner, der die Forschung am MCI leitet.

Die Form der technischen Reinigung durch Licht verzichtet dabei ganz auf Chemie: Kein Quecksilber, kein Ozon – 100% rückstandsfrei. Die mobil einsetzbare „seTube“ Leuchtkonsole mit eingebautem Akku ist hocheffizient, zuverlässig wirksam und lässt sich kabellos transportieren und anwenden.

„Unser Angebot gibt nicht nur Gästen und Gastgebern ein sicheres Gefühl, sondern auch ein wissenschaftlich validiertes System von Sauberkeit und Hygiene“, erklärt Felicitas Kohler, Geschäftsführerin PLANLICHT das Konzept.

Die technische Desinfektion von Lift-Gondeln mittels UV-C Lichts ist eine von mehreren Lösungen, mit denen die ‚CARE BY LIGHT GmbH‘, das Joint Venture von MCI und Planlicht, die Beförderung in Bergbahnen gesundheitlich sicher machen will. Mit „seCube Card“ können beispielsweise Skitickets – wie sie heutzutage als wiederverwendbare Plastikkarten genutzt werden – mühelos keimfrei gemacht werden. Hoteliers, die sich auf den sicheren Aufenthalt ihrer Gäste vorbereiten, setzen auf „seTube Mini“. In kürzester Zeit desinfiziert die UV-Tischleuchte Masken, Mützen, Sturmhauben, Skibrillen und sogar Schihelme. Ronald Stärz, Leiter des Emerging Applications Lab am MCI erklärt: „In dieser herausfordernden Zeit zeigt sich, dass Tiroler Know-how neue, interessante Geschäftsfelder eröffnen kann. Industrie und MCI haben ihre gemeinsamen Kräfte gebündelt, um ‚seTUBE‘ zu entwickeln. Damit ist die Tiroler Seilbahnwirtschaft in dieser Wintersaison und sogar im Fall einer nächsten Pandemie – die leider nicht ausgeschlossen ist – in der Lage schnell zu reagieren und damit den Betrieb aufrecht zu erhalten.“

