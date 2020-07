MCI Management Center Innsbruck

Bewerberhöchststand am MCI

Schon Anfang Juli mehr als 4.000 (!) Bewerbungen für 1.185 Studienplätze | Nur noch Restplätze in einzelnen Studiengängen | Neu ab Herbst: Master Medical Technologies

Eine weitere Erfolgsnachricht vermeldet die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck: Schon Anfang Juli wurde die „Schallmauer“ von 4.000 Bewerbungen für Herbst 2020 durchbrochen. Somit kommen schon jetzt deutlich mehr als drei Bewerbungen auf jeden der 1.185 neu zu vergebenden Studienplätze.

Eine Nachricht, die die erfolgreiche Arbeit der Unternehmerischen Hochschule eindrücklich bestätigt und Rektor Andreas Altmann zum Ausdruck bringt: „Ein Studium am MCI erfreut sich auch und in gerade in schwierigen Zeiten ungebrochener und sogar weiter steigender Nachfrage. Die Menschen gestalten ihre Zukunft und wollen dafür bestmöglich vorbereitet sein. Bildung ist zweifellos eines der wichtigsten Zukunftsthemen.“

Ein Studium am MCI bedeutet inhaltliche Qualität, ausgeprägte Internationalität, hohe Umsetzbarkeit und hervorragende berufliche Aussichten. Das hohe internationale Ansehen, eine Abschlussquote von deutlich mehr als 80 Prozent und die kompakte Studiendauer machen das MCI immer mehr zum Wunschhochschule motivierter Menschen, die bereit sind für sich und ihr Umfeld Verantwortung zu übernehmen.

Zur Verfügung stehen 27 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Wirtschaft & Gesellschaft sowie Technologie & Life Sciences sowie fünf international anerkannte Weiterbildungs-Masterstudiengänge.

Ab Herbst neu im Portfolio ist das das englischsprachige Masterstudium „Medical Technologies“, welches neueste Trends der Medizintechnik mit aktuellen globalen Entwicklungen in der Digitalisierung in einem globalen Wachstumsmarkt verknüpft. Bewerbungen sind jederzeit möglich.

Für alle anderen Studiengänge stehen vereinzelte Restplätze zur Verfügung. Bei Interesse lohnt sich eine telefonische Anfrage (Tel. 0512 / 2070) oder ein Blick auf den Wunschstudiengang unter www.mci.edu/.

