Atradius N.V.

Atradius Collections erweitert seine globale Präsenz mit der Übernahme der Pro Kolekt Group

Amsterdam (ots/PRNewswire)

Atradius Collections hat die Pro Kolekt Group übernommen und damit seine Präsenz auf 40 Länder ausgeweitet. Dieser Schritt ist an der Mission des Unternehmens ausgerichtet, sein Kundenwachstum durch die Bereitstellung von lokalem Fachwissen im Forderungsmanagement überall dort zu unterstützten, wo das Unternehmen tätig ist.

Nach der Eröffnung neuer Büros in Dubai and Portugal in den letzten Jahren hat Atradius Collections seine internationale Präsenz auf die Balkanregion ausgeweitet. Die Übernahme unterstützt die langfristigen Ziele von Atradius Collections, sein Wissen, seine Expertise und seine Präsenz in lokalen Märkten voranzubringen.

„Wissen über die lokalen Geschäftspraktiken und die lokale Kultur ist wichtig für den Erfolg im Inkassogeschäft. Eine Präsenz in der Balkanregion ermöglicht es Atradius Collections, seinen Kunden mit Schuldnern in der Region bessere Inkassodienste anzubieten", sagte Rudi de Greve, COO von Atradius Collections.

„Die Übernahme der Pro Kolekt Group passt gut in die Struktur von Atradius Collections", sagte Raymond van der Loos, CEO von Atradius Collections. „Wir können dadurch unseren Kunden in Bulgarien, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina und Nordmazedonien lokale Inkassodienste anbieten. Da dies Wachstumsmärkte für unsere Kunden sind, versetzt diese Übernahme Atradius in die Lage, sie bei ihrem lokalen Geschäft unterstützen zu können. Die Pro Kolekt Group ist ein Marktführer in der Balkanregion und bietet neben Inkassodiensten auch regionale Kreditauskunftsdienste an. Die Übernahme stärkt das Kreditversicherungsangebot von Atradius in der Region mit lokalem Inkassogeschäft und lokalen Informationsdiensten, sodass Atradius seinen Kunden eine umfassende Kreditmanagementlösung anbieten kann."

Informationen zu Atradius Collections

Mit einer Präsenz in 40 Ländern bietet Atradius Collections Inkassodienste für Handelsrechnungen in 96 % aller Länder der Erde an. Das breite Leistungsspektrum reicht von der Auslagerung von Forderungsmanagement über Inkassodienste bis hin zur rechtlichen Eintreibung von Forderungen. Es hilft Unternehmen rund um den Globus, ausstehende Rechnungen einzutreiben und Forderungen effizient zu verwalten.

