Vetropack: Verwaltungsrat ernennt Michela Argirò zur neuen Chief Supply Chain Officer auf Gruppenstufe und schlägt Diane Nicklas der nächsten Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Bülach (ots)

Der Verwaltungsrat der Vetropack Holding AG ernannte Michela Argirò per 11. Oktober 2021 zur neuen gruppenweiten Chief Supply Chain Officer. Sie wird zudem Mitglied der Gruppenleitung.

Corporate Supply Chain Management ist eine neue Position innerhalb der Vetropack-Gruppe. "Deshalb sind wir sehr froh, dass wir Michela Argirò für diese Aufgabe begeistern konnten. Die kompetente Expertin wird unsere Gruppenleitung perfekt ergänzen", erklärt Johann Reiter, CEO der Vetropack-Gruppe.

Michela Argirò, 52, besitzt grosse Erfahrung im Aufbauen und Führen regionaler Supply Chain und Serviceorganisationen. Als Senior Director Strategic Supply Chain EMEAI der Sherwin Williams Corporation in Bubikon, Schweiz, verantwortete sie unter anderem die strategische Business Planung, Logistik und Distribution und Lagerbewirtschaftung. Zudem implementierte sie umfassende Transformationsprojekte und optimierte die Wiederbeschaffungs-prozesse sowie die Lagerbestände von Fertigproduktion. Für C.R. Bard in Oberrieden, führte sie insbesondere den Customer Service in der Schweiz, in Deutschland, Polen und in der Tschechischen Republik. Zudem baute sie den E-Commerce Kanal auf.

Die tatkräftige Managerin ist mehrsprachig und absolvierte nach einer kaufmännischen Ausbildung einen Master in Business Administration an der Fachhochschule Ostschweiz und studierte Business Administration and Leadership an der Dow Akademie der Dow Chemical Company in Midland (USA).

Zuwahl in den Verwaltungsrat

Zudem hat der Verwaltungsrat beschlossen, der nächsten Generalversammlung vom 20. April 2022 Dr. Ing. Diane Nicklas zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Diane Nicklas studierte Metallurgie und Werkstofftechnik an der Rheinischen-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen und arbeitet seit über 20 Jahren in der Glasindustrie, zuletzt in der Zulieferer-Branche als Global Commercial Director bei SEFPRO, Saint-Gobain.