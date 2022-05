Österreichs Wanderdörfer

Weils oben einfach besser schmeckt: Österreichs Wanderdörfer starten Genuss-Portal

Villach (ots)

Berge und Genuss gehören zusammen – denn Frischluft ist der beste Koch. Unter dem Titel “Hochgenuss” starten Österreichs Wanderdörfer eine Online-Plattform rund um den Genuss in der Natur und am Berg. Ziel ist es, allen wandernden Genussmenschen Inspirationen für außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse u geben und die größte regionsübergreifende Datenbank an alpinen Genuss-Tipps aufzubauen.

Die Begeisterung für die Natur und Wandern steigt seit Jahren merklich. Neben diesem Outdoor-Trend wird auch das Thema Genuss immer relevanter: 2021 war bereits für rund 40% der SommerurlauberInnen in Österreich das Thema Kulinarik buchungsentscheidend. [Quelle: Österreich Werbung, 2021]

Österreichs Wanderdörfer, eine Kooperation aus 41 Wanderregionen, setzen ihr neues Projekt an die Schnittstelle zwischen Natur und Wandern sowie Genuss und Kulinarik: eine Online-Plattform kuratierter kulinarischer Inspirationen und Erlebnisse aus heimischen Wanderregionen. Für all jene, die Genuss und einprägsame Naturerlebnisse kombinieren möchten: sei es die Jause mit atemberaubenden Panorama, hochwertige Hüttenkulinarik oder ein Frühstück am Berg bei Sonnenaufgang. “Wir möchten den Genuss in der Natur feiern und den kulinarischen Highlights der österreichischen Wanderregionen eine Bühne geben”, so Projektleiterin Ayla Kusuran.

Hochgenuss: Inspirationen, Tipps und Datenbank

Auf www.wanderdoerfer.at/hochgenuss finden BesucherInnen verschiedene Tipps und Empfehlungen rund um den Genuss in der Natur:

Zum einen Inspirationen, wo man außergewöhnliche Genusserlebnisse findet oder sich diese selbst schaffen kann – von Tipps für eine Sonnenaufgangswanderung mit Frühstück über die besten Panoramaplatzerln zum Jausnen bis hin zu speziellen Rezepten und Zutaten für die nächste Wanderverpflegung.

Zum anderen eine Datenbank mit ausgefallenen kulinarischen Erlebnissen: Hütten mit extravaganter Speisekarte, Kulinarik-Wanderungen oder geführte Angebote wie Sonnenuntergangs-Picknick in luftiger Höhe oder ein Waldbrunch mit sieben Gängen.

“Wir wollen in der ersten Phase Menschen inspirieren, dass Genuss in der Natur unzählige Facetten und Möglichkeiten hat. Über die nächsten Monate soll das Projekt wachsen und zur größten alpinen Kulinarik-Datenbank werden”, so Wanderdörfer-Geschäftsführer Ulrich Andres.

