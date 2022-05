Acer Computer GmbH

next@acer: Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition bietet eine neue Dimension für Gaming

Ahrensburg (ots)

Die Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition bringt stereoskopisches 3D in die Welt des Gamings und unterstützt zum Start mehr als 50 moderne und klassische Titel

Ausgestattet mit Intel® Core(TM) i9 Prozessoren der 12. Generation und NVIDIA® GeForce RTX(TM) 3080 Laptop-GPUs ist der Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition ein wahres Gaming-Monster

Das Predator Triton 300 SE verfügt über ein schmales Gehäuse mit Intel® Core(TM) i9 Prozessoren der 12. Generation und NVIDIA® GeForce RTX(TM) 3060 Ti GPUs

Die 68,6 cm (27 Zoll) Gaming-Monitore Predator XB273K LV und Acer Nitro XV272U RV verfügen über AMD FreeSync(TM) Premium und sind TÜV Rheinland Eyesafe®-zertifiziert

Acer kündigte heute das Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition Gaming-Notebook an, das stereoskopisches 3D in die Welt der Spiele bringt. Durch die SpatialLabs(TM) TrueGame Plattform wird das Notebook zum Start über 50 beliebte Spiele unterstützen, wobei schon jetzt weitere unterstützte Titel geplant sind. Neben dem 3D-Gaming-Notebook hat Acer auch das schlanke Gaming Notebook Predator Triton 300 SE sowie die Gaming-Monitore Predator XB273K LV und Acer Nitro XV272U RV angekündigt.

Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition - 3D-Gaming-Laptop

Die Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition (PH315-55s) ist ein leistungsstarkes Gaming-Notebook, das ein stereoskopisches 3D-Spielerlebnis ermöglicht. Mit der SpatialLabs(TM) TrueGame-Anwendung können Gamer unterstützte Spiele mühelos in einem 3D-Modus auf dem Gerät spielen, in dem jedes Detail der Szene zum Leben erweckt wird: Räume wirken realistischer, Objekte erscheinen in echter Struktur und Abenteuer werden spannender - alles reibungslos, in Echtzeit und ohne Spezialbrille.

SpatialLabs(TM) TrueGame ist eine neue Anwendung, die stereoskopisches 3D in die Welt der Spiele bringt und es den Spielern ermöglicht, ihre Lieblingstitel in bester Qualität zu genießen: Spiele werden meist in drei Dimensionen entwickelt. Dabei integrieren Entwickler Informationen über die Objekttiefe in jede Szene und jedes Objekt, das sie erstellen. SpatialLabs(TM) nutzt diese bereits vorhandenen Informationen, um die Spiele in stereoskopischem 3D zu präsentieren. Für jeden der mehr als 50 modernen und klassischen Spieletitel wird zum Start ein eigenes vorkonfiguriertes Profil verfügbar sein, um den Spielern ein nahtloses Erlebnis mit ihren Lieblingsspielen zu bieten.

Das SpatialLabs(TM)-Erlebnis wird durch die Kombination einer Eye-Tracking-Lösung, eines stereoskopischen 3D-Displays und Echtzeit-Rendering-Technologien erzeugt. Das Display des Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition Gaming-Laptops besteht aus einem 36,6 cm (15,6 Zoll) UHD-2D-Panel mit einer darauf optisch aufgeklebten Flüssigkristall-Lentikularlinse, die zusammen ein innovatives Modul bilden, das zwischen 2D- und stereoskopischer 3D-Ansicht hin- und hergeschaltet werden kann.

Um diese Echtzeit-3D-Erlebnisse zu ermöglichen, ist die Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition mit bis zu Intel® Core(TM) i9-Prozessoren der 12. Generation, NVIDIA® GeForce RTX(TM) 3060 Laptop-GPUs, bis zu 32 GB DDR5-4800-Speicher und PCIe Gen 4 NVMe SSDs RAID 0-Speicher ausgestattet. Ein Dual-Lüfter-Layout mit einem AeroBlade 3D-Lüfter der 5. Generation sorgt für ein Kühlungssystem, das durch Flüssigmetall-Wärmeleitpaste und die CoolBoost(TM)-Technologie von Acer zusätzlich unterstützt wird.

Das Notebook läuft mit Windows 11 und verfügt über Intel® Killer(TM) DoubleShot(TM) Pro und Wi-Fi 6E (E2600+1675i) sowie eine Vielzahl von Anschlüssen, darunter ein HDMI 2.1-Anschluss für die Verbindung mit externen Monitoren, ein Thunderbolt(TM) 4-Anschluss und zwei USB 3.2 Gen2-Anschlüsse.

Predator Triton 300 SE - Schlanker Gaming-Laptop

Die Thin-Gaming-Notebooks der Predator Triton 300 SE Serie wurden aufgefrischt (PT314-52s) und mit den neuesten Intel® Core(TM) Prozessoren der 12. Generation, NVIDIA® GeForce RTX(TM) 30 Laptop-GPUs und 16:10 OLED-Panel-Optionen ausgestattet.

Ausgestattet mit den speziell entwickelten Acer AeroBlade(TM) 3D-Lüftern der 5. Generation, Vortex Flow Technologie und Flüssigmetall-Wärmeleitpaste bleibt das Predator Triton 300 SE kühl und läuft zu jeder Zeit mit Spitzenleistung.

Das Notebook unterstützt dank Intel® Killer Wi-Fi 6E AX1675i blitzschnelle drahtlose Verbindungen und ist mit zahlreichen Anschlussoptionen wie Thunderbolt(TM) 4, HDMI 2.1 und USB 3.2 Gen 2 Type-A ausgestattet.

Predator XB273K LV UHD Gaming-Monitor

Der Predator XB273K LV Gaming-Monitor wurde für Gamer entwickelt, die auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen Spielerlebnis sind. Der AMD FreeSync(TM) Premium-Monitor verfügt über ein 68,6 cm (27 Zoll) UHD (3.840 x 2.160) Agile-Splendor IPS-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von 160 Hz und einer Reaktionszeit von bis zu 0,5 ms (G to G min.), sodass er selbst bei schnell bewegten Objekten eine flüssige und ruckelfreie Darstellung liefert. Der Monitor ist mit zwei HDMI 2.1 Anschlüssen, sowie einem Type-C Port ausgestattet und besitzt darüber hinaus einen KVM-Switch. Das brillante Display hat eine hohe Farbgenauigkeit von Delta E < 1 und ist VESA DisplayHDR(TM) 600 und TÜV Rheinland Eyesafe®-zertifiziert. Dank des Acer Ergostands lässt sich der Gaming-Monitor ideal auf die eigene Sitzposition einzustellen.

Acer Nitro XV272U RV Gaming-Monitor

Der 68,6 cm (27 Zoll) Gaming-Monitor Acer Nitro XV272U RV bietet eine WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440), eine Bildwiederholfrequenz von 170 Hz (übertaktet) und eine Reaktionszeit von 1 ms (GtoG) und ein entspiegeltes Panel, das eine bessere Lesbarkeit ermöglicht. Er ist VESA DisplayHDR(TM) 400-zertifiziert, und sein Agile-Splendor IPS-Panel unterstützt 95 Prozent des DCI-P3-Farbraums mit einer Farbgenauigkeit von Delta E < 1. Eine neue Technologie sorgt zudem für eine spürbare Reduzierung der Lichtreflektion auf dem Display und sorgt für ein störfreies Gaming-Erlebnis. Der Acer Nitro XV272U RV Gaming-Monitor unterstützt die AMD FreeSync Premium-Technologie und ist außerdem TÜV Rheinland Eyesafe®-zertifiziert. Darüber hinaus verfügt auch der XV272U RV über den Acer Ergostand.

(1) Die Spezifikationen können je nach Modell oder Region variieren.

Preise und Verfügbarkeit DE/AT

Das Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition (PH315-55s) ist voraussichtlich ab September zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 3.299 EUR verfügbar.

Das Predator Triton 300 SE (PT314-52s) ist voraussichtlich ab Juni zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.499 EUR verfügbar.

Der Predator XB273K LV ist voraussichtlich ab Oktober zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 849 EUR verfügbar.

Das Acer Nitro XV272U RV ist voraussichtlich ab Oktober zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 EUR verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit CH

Preise und Verfügbarkeiten zur Predator Helios 300 SpatialLabs(TM) Edition (PH315-55s) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Preise und Verfügbarkeiten zum Predator Triton 300 SE (PT314-52s) werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der Predator XB273K LV ist voraussichtlich ab Oktober zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 899 CHF verfügbar.

Das Acer Nitro XV272U RV ist voraussichtlich ab Oktober zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 CHF verfügbar.