Wirecard und Xolo bieten Kleinstunternehmen und Freiberuflern digitale Banking-Services innerhalb der "Gig-Economy"

- Wirecard stellt Tausenden von Xolo-Nutzern digitale Banking- und Zahlungslösungen für ihr Geschäft bereit - Das gemeinsame Angebot ermöglicht die praktische und effiziente Verwaltung von Banking-, Steuer- und Compliance-Aktivitäten - Die globale Gig-Economy wird auf 204 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit einem jährlichen Wachstum von 17 Prozent

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, kooperiert mit Xolo (vormals LeapIN), der Online-Plattform für die Gründung und Führung von Kleinstunternehmen weltweit. Unternehmer profitieren so von komplett digitalen, nahtlosen Banking-Services, die von Wirecard bereitgestellt werden und die derzeitige Xolo-Plattform erweitern und optimieren. Beide Anbieter arbeiten innerhalb der so genannten "Gig-Economy" zusammen. Diese basiert auf digitalen Plattformen, über die unabhängige Freiberufler sich mit Einzelpersonen oder Unternehmen für kurzfristige Dienstleistungen oder die gemeinsame Nutzung von Ressourcen vernetzen können. Der Markt wurde 2018 auf ein Volumen von 204 Milliarden US-Dollar geschätzt - mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17 Prozent.

Xolo hat bereits über 30.000 Nutzer und bietet Freiberuflern und Kleinstunternehmen eine ganzheitliche Geschäftsplattform mit Gründungs-, Steuer-, Bank- und Buchhaltungsdienstleistungen. So lässt sich überall problemlos ein virtuelles Unternehmen gründen und führen. Dank der Wirecard-Banklizenz können Xolo-Anwender innerhalb von 48 Stunden ein Geschäftskonto eröffnen, eine von Wirecard ausgestellte Debitkarte erhalten und so ihre Bank-, Steuer- und Compliance-Aktivitäten über ein und dieselbe Xolo-Plattform effektiv verwalten.

Allan Martinson, CEO von Xolo, erläutert: "Die neue Partnerschaft mit Wirecard ist ein wichtiger Schritt für Xolo. Unser Plan ist es, eine neue virtuelle 'Nation' für Freiberufler und Solopreneurs zu etablieren. Dank der digitalen Banklösung von Wirecard sind wir in der Lage, unsere Vision weiter zu verfolgen und Millionen von Kleinstunternehmen so schneller und unbürokratischer auf den Markt zu bringen."

Leonard Coen, Head of Sales, Financial Institutions & Fintech Europe bei Wirecard, fügt hinzu: "Wir freuen uns, Xolo-Geschäftskunden einfachere und integrierte Zahlungs- und Bankerlebnisse zu ermöglichen. Sie können sich so auf ihre eigenen Innovationen konzentrieren und ihre Ziele in die Realität umsetzen."

Über Wirecard:

Wirecard (GER: WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com.

Über Xolo:

Xolo ist eine revolutionäre Service-Plattform, die speziell für Solopreneurs, Kleinstunternehmer, digitale Nomaden und Freiberufler entwickelt wurde. Das Unternehmen macht es einfach und kostengünstig, ein Unternehmen von jedem beliebigen Standort aus zu betreiben. Freiberufler können ihr Unternehmen vollständig online starten und betreiben. Die Online-Plattform von Xolo kümmert sich um komplexe Themen wie Firmengründung, Steuern, Buchhaltung und Bankgeschäfte, um "Xolopreneurs" 162 Stunden pro Jahr zu sparen. Als offizielles Mitglied des e-Residency-Marktplatzes hat Xolo bereits Tausenden von Kunden aus mehr als 100 Ländern ermöglicht, ihr Unternehmen zu gründen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.xolo.io.

