PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Alle Storys
Folgen
Keine Story von NÜRNBERGER Versicherung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

NÜRNBERGER Versicherung

Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten Halbjahreszahlen

Nürnberg (ots)

Die Nürnberger Versicherung hat das Konzernergebnis im ersten Halbjahr deutlich verbessert: Es stieg von -22,9 Mio. auf jetzt 47,7 Mio. EUR. Laut dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht der NÜRNBERGER Beteiligung-AG reduzierte sich der Umsatz leicht auf 2,239 (2,293) Mrd. EUR.

Die Gründe hierfür liegen zum einen in strukturellen Verbesserungen durch das im Vorjahr eingeleitete Sanierungsprogramm im Schadensegment sowie in bereits realisierten Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm #FitfürdieZukunft. Zum anderen wirkten sich Einmaleffekte aus dem Verkauf von Beteiligungen positiv aus.

Das Segmentergebnis der Schadenversicherungen verbesserte sich stark von -63,8 Mio. auf jetzt 10,8 Mio. EUR. Das Segmentergebnis der Lebensversicherungen verringerte sich auf 25,0 Mio. Euro (28,4 Mio. EUR). Die Krankenversicherungen trugen 3,7 Mio. EUR (4,0 Mio. EUR) zum Konzernergebnis bei. Und das Segmentergebnis der Bankdienstleistungen stieg von 4,9 Mio. auf 7,1 Mio. EUR.

CEO Harald Rosenberger zeigt sich entsprechend zufrieden: "Die Halbjahresergebnisse belegen, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen und wir Fortschritte machen. Dennoch liegt noch ein Weg vor uns, um nachhaltig und dauerhaft in die angestrebte Gewinnzone zurückzukehren."

Der Vorstand bekräftigte seine Prognose für das Konzernergebnis in der Größenordnung von 40 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2025. Mittelfristig strebt der Konzern einen jährlichen Gewinn von mindestens 80 bis 100 Mio. EUR an.

Ausführliche Presse-Information: www.nuernberger.com/media relations

Pressekontakt:

Martin Gosen
Unternehmenskommunikation
Nürnberger Versicherung

Presse@nuernberger.de
(0911) 531-6221

Alle Storys
Folgen
Keine Story von NÜRNBERGER Versicherung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: NÜRNBERGER Versicherung
Weitere Storys: NÜRNBERGER Versicherung
Alle Storys Alle
  • 02.01.2007 – 11:44

    NÜRNBERGER: Dr. Werner Rupp ist der neue Vorstandsvorsitzende

    Nürnberg (ots) - Dr. Werner Rupp (59) ist seit 1. Januar neuer Vorsitzender des Vorstands der NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft (NBG), der Dachgesellschaft der NÜRNBERGER VERSICHERUNGSGRUPPE. Er ist Nachfolger von Günther Riedel (64), der zum 31. Dezember nach nahezu 50-jähriger verdienstvoller Tätigkeit für die NÜRNBERGER in den Ruhestand ging. Nach Studium der Mathematik und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren