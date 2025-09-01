NÜRNBERGER Versicherung

Nürnberger Versicherung mit stark verbesserten Halbjahreszahlen

Nürnberg (ots)

Die Nürnberger Versicherung hat das Konzernergebnis im ersten Halbjahr deutlich verbessert: Es stieg von -22,9 Mio. auf jetzt 47,7 Mio. EUR. Laut dem heute veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht der NÜRNBERGER Beteiligung-AG reduzierte sich der Umsatz leicht auf 2,239 (2,293) Mrd. EUR.

Die Gründe hierfür liegen zum einen in strukturellen Verbesserungen durch das im Vorjahr eingeleitete Sanierungsprogramm im Schadensegment sowie in bereits realisierten Kosteneinsparungen durch das Effizienzprogramm #FitfürdieZukunft. Zum anderen wirkten sich Einmaleffekte aus dem Verkauf von Beteiligungen positiv aus.

Das Segmentergebnis der Schadenversicherungen verbesserte sich stark von -63,8 Mio. auf jetzt 10,8 Mio. EUR. Das Segmentergebnis der Lebensversicherungen verringerte sich auf 25,0 Mio. Euro (28,4 Mio. EUR). Die Krankenversicherungen trugen 3,7 Mio. EUR (4,0 Mio. EUR) zum Konzernergebnis bei. Und das Segmentergebnis der Bankdienstleistungen stieg von 4,9 Mio. auf 7,1 Mio. EUR.

CEO Harald Rosenberger zeigt sich entsprechend zufrieden: "Die Halbjahresergebnisse belegen, dass die eingeleiteten Maßnahmen greifen und wir Fortschritte machen. Dennoch liegt noch ein Weg vor uns, um nachhaltig und dauerhaft in die angestrebte Gewinnzone zurückzukehren."

Der Vorstand bekräftigte seine Prognose für das Konzernergebnis in der Größenordnung von 40 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2025. Mittelfristig strebt der Konzern einen jährlichen Gewinn von mindestens 80 bis 100 Mio. EUR an.

Ausführliche Presse-Information: www.nuernberger.com/media relations