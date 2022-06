Guerbet

Guerbet erhält EMA-Zulassung für seinen Markennamen Elucirem™ (Gadopiclenol)

Villepinte, Frankreich (ots/PRNewswire)

Guerbet (EuronextParis: GBT) (ISIN: FR0000032526), ein globaler Marktführer im Bereich der medizinischen Bildgebung, kündigt die Zulassung seines Markennamens Elucirem™ für Gadopiclenol durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) an. Gadopiclenol ist ein neu entwickeltes makrozyklisches MRT-Kontrastmittel auf Gadoliniumbasis.

„Wir freuen uns, dass der Markenname Elucirem™ für Gadopiclenol in Europa genehmigt wurde. Dieser Schritt passt zu unseren Vorbereitungen auf die künftige Vermarktung in Europa, falls es zugelassen wird", so David Hale, CEO der Guerbet-Gruppe.

Guerbet gab am 24. Februar 2022 bekannt, dass die EMA der Prüfung des zentralen Zulassungsantrags für Gadopiclenol zugestimmt hat.

Über Gadopiclenol

Gadopiclenol ist ein makrozyklisches Kontrastmittel der nächsten Generation auf Gadoliniumbasis, das von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Guerbet entwickelt wurde. Die Wirksamkeit und Sicherheit von Gadopiclenol wurden im Rahmen der klinischen Entwicklung und im Hinblick auf die weltweite Zulassung untersucht. Derzeit hat noch keine Zulassungsbehörde die Daten der Zulassungsstudien dieses Produktes abschließend bewertet. Einzelheiten zu den klinischen Phase-III-Studien können der Datenbank www.ClinicalTrials.gov entnommen werden.

Efficacy and Safety of Gadopiclenol for Central Nervous System (CNS) Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Efficacy and Safety of Gadopiclenol for Body Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Über Guerbet

Bei Guerbet bauen wir dauerhafte Beziehungen auf, um den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Das ist unser Unternehmenszweck. Wir sind weltweit führend in der medizinischen Bildgebung und bieten ein umfassendes Angebot an pharmazeutischen Produkten, medizinischen Geräten sowie digitalen und KI-Lösungen für die diagnostische und interventionelle Bildgebung. Als Pionier im Bereich Kontrastmittel seit 95 Jahren, mit mehr als 2.600 Mitarbeitern weltweit, suchen wir kontinuierlich nach Innovationen und investieren 9% unseres Umsatzes in die Forschung und Entwicklung in vier Zentren in Frankreich, Israel und den USA. Guerbet (GBT) ist an der Euronext Paris notiert (Segment B – Mid Caps) und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von 732 Millionen Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guerbet.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Guerbet-Gruppe beruhen. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die zu einem signifikanten Unterschied zwischen den zukünftigen Ergebnissen, der zukünftigen Finanzsituation und Leistung der Gruppe und den Vorhersagen führen können. Zu diesen Faktoren gehören die in den von Guerbet veröffentlichten Unterlagen genannten Faktoren, die auf der Homepage www.guerbet.com einsehbar sind. Die Unternehmensgruppe lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Veröffentlichung einer Aktualisierung oder Überarbeitung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ab, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

