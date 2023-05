Coca-Cola Company

Sprite beleuchtet die unerzählten Geschichten von Künstlern in Sprite Limelight Staffel 2

Atlanta (ots/PRNewswire)

In Zusammenarbeit mit Ryan Tedder kehrt die Zugabe des globalen Musikprogramms mit einer beeindruckenden Auswahl an globalen Musiktalenten zurück, darunter – Feid, Cassper Nyovest, Lexa und Lay Zhang

Nach der erfolgreichen Einführung von Sprite Limelight, dem bahnbrechenden globalen Musikprogramm der Marke, wird Sprite erneut ein außergewöhnliches Kollektiv furchtloser internationaler Künstler mit kreativen Perspektiven zusammenbringen, um Originalsongs in einem innovativen Format zu kreieren: eine Hook, viele Beats.

Sprite Limelight zelebriert die reiche Musikgeschichte und das Vermächtnis der verschiedenen Kulturen der Welt. In diesem Jahr arbeitet die Marke mit dem dreifachen Grammy-Preisträger Ryan Tedder, Autor, Produzent und Leadsänger von OneRepublic, zusammen, um die zweite Staffel zu starten, zusammen mit einer Reihe von Künstlern aus der ganzen Welt: Feid, Cassper Nyovest, Lexa, und Lay Zhang.

„Ich freue mich so sehr, der Hauptkünstler für die 2. Staffel von Sprite Limelight zu sein", sagte Ryan Tedder. .„Die Hook und das Thema für Sprite Limelight Staffel 2 zu kreieren und zu sehen, wie andere Künstler auf der ganzen Welt dies aufgreifen, damit arbeiten und etwas völlig Neues mit einer ermutigenden Botschaft und Interpretation schaffen – das ist wunderschön und ich bin wirklich froh, ein Teil davon zu sein."

Tedder wird seine Fähigkeiten als Songwriter und Produzent nutzen, um eine zentrale Hook und einen Text zu liefern, von dem sich jeder der fünf Künstler inspirieren lässt, einen originellen, kraftvollen Song mit einer unverwechselbaren Hook zu kreieren. Ein musikalischer Ausgangspunkt, der durch vier einzigartige, kreative Objektive neu interpretiert wird – eine Neuheit in der Welt der Musikprogramme und 100 % einzigartig bei Sprite.

„Teil dieser globalen Musikplattform mit Sprite zu sein, war für mich super-cool, aber es ist auch super-cool für die Musik – ich liebe es, wie das Limelight-Programm tolle Talente aus aller Welt zusammenbringt", sagte Feid. „Als Künstler habe ich meine Identität über Jahre hinweg entwickelt und erforscht. Ich bin stolz darauf, meine Musik und meine Geschichte mit meiner Interpretation dessen, was Ryan Tedder geschaffen hat, authentisch teilen zu können – ich hoffe, die Leute sehen die Hauptbotschaft, die ich versuche, ihnen zu vermitteln: Hab Vertrauen in dich selbst!"

Mit der Unterstützung seines globalen Markenmottos „Heat Happens" will Sprite der Generation Z helfen, angesichts der alltäglichen Hitze einen kühlen Kopf zu bewahren – basierend auf der Erkenntnis, dass die Musik auch dort ist, wo sie sind, dass sie abschalten können und den Kopf freibekommen können.

Sprite Limelight Staffel 2 debütiert am 3. Mai 2023 mit einem Programmtrailer auf YouTube, der die Künstler vorstellt und einen Ausblick auf ihre Songentwicklung gibt.

Anschließend wird jeder Künstler seine persönlichen Geschichten in mehrformatigen Episoden auf seinen YouTube- und Spotify-Kanälen sowie auf den globalen Kanälen von Sprite zum Leben erwecken. Der episodische Inhalt umfasst einen Original-Musiktrack, ein packendes Musikvideo im Doku-Stil und ein persönliches „Heat Confessional" (Heat-Bekenntnis), das den Fans einen tieferen Einblick in die Art und Weise gibt, wie die Künstler angesichts der Hitze cool geblieben sind.

„Unser Ziel mit Sprite Limelight ist es, die Form der traditionellen Musik- und Markenpartnerschaft mit einer neuen Art von Plattform zu durchbrechen, die die Geschichten der Künstler und neue Musik in den Mittelpunkt stellt", sagte Joshua Burke, Global Head of Music and Culture Marketing, The Coca-Cola Company. „Unsere globale Sprite-Markenplattform lautet ‚Heat Happens', und unser Programm, das von Ryans unglaublicher Hook unterstützt wird, zeigt, wie diese Gruppe starker Künstler angesichts ihrer eigenen ‚Hitze' ‚cool' bleibt. Dies ist eine Botschaft, mit der wir uns alle identifizieren können, und sie zeigt eine inspirierende Seite dieser Künstler, die ihre Fans vielleicht noch nicht gesehen haben. Wir werden dieses Jahr mit unglaublicher neuer Musik groß rauskommen, und wir freuen uns auf jeden, der mit uns in der zweiten Staffel ins Rampenlicht tritt."

„Staffel 2 von Sprite Limelight zeigt, wie UMG For Brands seine Partner mit einigen der bekanntesten und aufstrebendsten Künstler der Welt zusammenbringt, um kulturelle Relevanz zu schaffen und die Verbraucher auf globaler Ebene anzusprechen. Wir freuen uns darauf, die musikalischen Momente zu erleben, die unsere Künstler für bestehende und neue Fans schaffen, und zwar durch diese Gelegenheit, die eine etablierte Marke wie Sprite bietet", sagte Richard Yaffa, EVP, Global Brands, Universal Music Group.

Sprite Limelight, seine starken Künstler und die Musik, die sie kreieren, werden auch im Jahr 2023 und darüber hinaus ein Katalysator für Musikfans sein, um ihre eigenen hitzigen Herausforderungen zu meistern.

Informationen zur Coca-Cola Company

Die Coca-Cola Company (NYSE: KO) ist ein Getränkehersteller, dessen Produkte in mehr als 200 Ländern und Gebieten verkauft werden. Das Ziel unseres Unternehmens ist es, die Welt zu erfrischen und etwas zu verändern. Wir verkaufen weltweit mehrere Milliarden-Dollar-Marken in verschiedenen Getränkekategorien. Unser Portfolio an kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränkemarken umfasst Coca-Cola, Sprite und Fanta. Zu unseren Trink-, Sport-, Kaffee- und Teemarken gehören Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest und Ayataka. Zu unseren Marken für Ernährung, Säfte, Milchprodukte und pflanzliche Getränke gehören Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife und AdeS. Wir sind ständig dabei, unser Portfolio zu verändern, von der Reduzierung des Zuckers in unseren Getränken bis hin zur Markteinführung innovativer neuer Produkte. Wir sind bestrebt, das Leben der Menschen, der Gemeinden und des Planeten positiv zu beeinflussen, indem wir Wasser wieder auffüllen, Verpackungen recyceln, nachhaltige Beschaffungspraktiken anwenden und die Kohlenstoffemissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette reduzieren. Zusammen mit unseren Abfüllpartnern beschäftigen wir mehr als 700.000 Menschen und tragen dazu bei, dass lokale Gemeinschaften weltweit wirtschaftliche Chancen erhalten. Erfahren Sie mehr unter www.coca-colacompany.com und folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn.

Informationen zur Universal Music Group For Brands

UMG For Brands nutzt die Kraft von Musik und Kultur, um das Geschäft voranzutreiben, und bietet mit Teams in 74 Ländern einen einzigartigen globalen Ansatz, um Marken kulturell relevant zu machen und Markenmarketing zu betreiben. Ganz gleich, ob eine Marke die Wahrnehmung verändern, eine neue Generation erreichen, den Umsatz steigern oder die Loyalität stärken möchte: UMG For Brands hilft dabei, die authentische Stimme einer Marke in der Kultur zu definieren. Die jüngsten CLIO- und Cannes Lions-Gewinne sind ein Beweis für die echte Synergie, die zwischen kulturell relevanten Künstlern und Marken erzielt werden kann.