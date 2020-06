European Hematology Association (EHA)

EHA25Virtual: Ruxolitinib, das erste bewährte Medikament zur Behandlung der steroidrefraktären akuten GVHD

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire)

Die akute Graft-versus-Host-Reaktion (GVHD) stellt nach wie vor eine wesentliche Einschränkung der allogenen Stammzelltransplantation dar; nicht alle Patienten sprechen auf die Standardbehandlung mit Steroiden an. In der kürzlich durchgeführten Phase-III-Studie REACH2 (NCT02913261) verbesserte Ruxolitinib die Ergebnisse bei Patienten mit steroidrefraktärer akuter GVHD. Die Studie, an der 309 Patienten teilnahmen, zeigte, dass ein signifikant höherer Prozentsatz der Patienten nach 28 Tagen Behandlung auf Ruxolitinib ansprach als auf die Standardtherapie (62,3 % gegenüber 39,4 %; P < 0,001). Detaillierte Ergebnisse wurden im New England Journal of Medicine im Mai 2020 veröffentlicht ( DOI: 10.1056/Nejmoa1917635 (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1917635) ).

In dieser Follow-up-Analyse untersuchten wir das Therapieansprechen in verschiedenen Untergruppen von Patienten der REACH2-Studie. Die Patienten-Untergruppen wurden auf der Grundlage verschiedener Patientenmerkmale gebildet, die zu Beginn der Studie erfasst wurden.

Mehrere Untergruppen von Patienten sprachen auf Ruxolitinib besser an als auf die Standardtherapie, darunter

- Patienten im Alter von 18 bis 65 Jahren, - Patienten, die nicht auf hohe Dosen von Steroiden ansprachen oder bei denen die Behandlung mit hohen Dosen von Steroiden fortgeschritten war, und - Patienten mit unterschiedlichem Schweregrad der Erkrankung, Organbeteiligung, verwandten oder nicht verwandten Spendern und vorheriger GVHD-Therapie.

Darüber hinaus hatte im Vergleich zur Standardtherapie ein höherer Prozentsatz der mit Ruxolitinib behandelten Patienten am 28. Tag eine Reaktion und hielt die Reaktion am 56. Tag aufrecht (39,6 % gegenüber 21,9 %; p < 0,001). Es wurden keine neuen oder unerwarteten Sicherheitsbedenken beobachtet.

Zusammenfassend zeigt unsere Studie, dass Ruxolitinib wirksamer ist als die Standardtherapie, wobei Ruxolitinib bei Patienten mit steroidrefraktärer akuter GVHD zu einem klinisch sinnvollen Behandlungsnutzen führt. Die klinische Wirksamkeit zugunsten von Ruxolitinib wurde in verschiedenen Untergruppen beobachtet. Ruxolitinib ist der erste neuartige Wirkstoff, der in einer Phase-III-Studie an Patienten mit steroidrefraktärer akuter GVHD eine Überlegenheit gegenüber der Standardtherapie nachweisen konnte.

