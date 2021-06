AGRANA Beteiligungs-AG

EBIT-Rückgang im ersten Quartal 2021|22; Positive Konzern-Guidance für das Gesamtjahr wird bestätigt

Wien - AGRANA erzielte im ersten Quartal 2021|22 (1. März bis 31. Mai 2021) ein Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) von 20,9 Mio. EUR (Q1 2020|21: 32,0 Mio. EUR). Einer stabilen Geschäftsentwicklung im Segment Frucht standen rückläufige Ergebnisse in den Segmenten Stärke (rohstoffkostenbedingt) und Zucker (absatzbedingt) gegenüber. Die Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres betrugen 705,8 Mio. EUR (Q1 2020|21: 652,6 Mio. EUR). Die Guidance für das volle Geschäftsjahr 2021|22 mit einem deutlichen Anstieg beim Konzern-EBIT wird bestätigt. Weitere Details zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2021|22 und nähere Informationen zu den einzelnen Segmenten veröffentlicht der Konzern wie geplant am 8. Juli 2021.

