Migros-Kulturprozent: Bewegungstheater-Wettbewerb 2020 / 72 000 Franken für Schweizer Bewegungstheater-Nachwuchs

Der diesjährige Bewegungstheater-Wettbewerb des Migros-Kulturprozent fand am 4. und 5. Februar 2020 in Zürich statt. Fünf Nachwuchstalente konnten die internationale Jury überzeugen. Sie erhalten Studienpreise in der Höhe von insgesamt 72 000 Franken (14 400 Franken pro Preisträger). Damit unterstützt das Migros-Kulturprozent herausragende Talente individuell und umfassend beim Übergang von der Ausbildung auf die Bühne.

Einen Studienpreis Bewegungstheater 2020 des Migros-Kulturprozent von je 14 400 Franken erhalten:

- Adrien Borruat (*1994, Nyon) Accademia Teatro Dimitri, Verscio - Martin Durrmann (*1992, Frankreich) Accademia Teatro Dimitri, Verscio - Françoise Gautier, (*1996, Genf) Accademia Teatro Dimitri, Verscio - Audrey Launaz (*1997, Corbeyrier, VD) Accademia Teatro Dimitri, Verscio - Daphne Oberholzer (*1996, Büren an der Aare) Folkwang Universität der Künste, Essen

Der Preis für die beste Partnerrolle in der Höhe von 3000 Franken geht an:

- Dinu Corminboeuf (*1995, Saint-Croix, VD) Accademia Teatro Dimitri, Verscio

Die Jury setzte sich zusammen aus: Brigitt Maag, Gründungsmitglied Karl's kühne Gassenschau; Marjolaine Minot, Schauspielerin, Compagnie Marjolaine Minot; Hajo Schüler, Gründungsmitglied und künstlerischer Leiter der Theatergruppe Familie Flöz; Béatrice Schmidt, Projektleiterin Kleinkunst, Direktion Kultur und Soziales, Migros-Genossenschafts-Bund.

Talentförderung

Das Migros-Kulturprozent fördert seit 1969 Schweizer Nachwuchskünstlerinnen und -künstler. Im Rahmen national ausgerichteter Talentwettbewerbe vergibt es Studienpreise, die mit je 14 400 Franken dotiert sind. Die Wettbewerbe finden 2020 in folgenden Sparten statt: Bewegungstheater, Gesang, Instrumentalmusik, Schauspiel und Tanz.

Über 3000 vielversprechende Talente wurden bisher mit insgesamt mit mehr als 41 Millionen Franken unterstützt und auf dem Weg von der Ausbildung in den Beruf mit umfassenden Fördermassnahmen begleitet. Das Migros-Kulturprozent stellt auf seiner Online-Talentplattform zudem herausragende Talente mit ihrer Biografie, Bildern und Tonbeispielen vor. Kulturveranstalter, Kulturschaffende und Künstleragenturen können so einfach und unkompliziert Nachwuchstalente entdecken.

Das Migros-Kulturprozent ist ein freiwilliges, in den Statuten verankertes Engagement der Migros für Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft. www.migros-kulturprozent.ch

