NTT DATA Business Solutions AG

Cybersicherheit erhöht: NTT DATA Business Solutions und SecurityBridge weiten Partnerschaft aus

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

NTT DATA Business Solutions AG und SecurityBridge erweitern ihre strategische Partnerschaft. Im Zuge der Zusammenarbeit integriert NTT DATA Business Solutions die auf SAP-Systeme spezialisierte Sicherheitsplattform von SecurityBridge in das Software-Angebot ihrer SAP-Lösungen. Damit profitieren die Kunden der global erfolgreichsten SAP-Berater für den Mittelstand von erhöhter Cybersicherheit und Ausfallschutz ihrer Systeme. Bereits seit 2019 arbeiten die beiden IT-Dienstleister erfolgreich im nordeuropäischen Markt zusammen. Nun wird die Kooperation weltweit ausgedehnt.

"Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit SecurityBridge ist ein wichtiger Schritt, um unser Portfolio strategisch auszubauen. Sie wird uns helfen, unsere Position in einem dynamischen Marktumfeld zu stärken und untermauert gleichzeitig unsere führende Rolle als SAP-Partner", sagt Nicolaj Vang Jessen, EVP, Global Innovation & IP, Global SAP Alliances & Region NEE, NTT DATA Business Solutions AG.

Mit der SecurityBridge Plattform bietet NTT DATA Business Solutions erweiterte Funktionen und Anwendungen, um die Sicherheitslage der SAP-Landschaft des Anwenders permanent zu überprüfen, zu verbessern und zu erhalten. Sicherheitswarnungen werden in Echtzeit übertragen, was eine unmittelbare Reaktion ermöglicht. Die Automatisierungsfunktionen der Plattform reduzieren den manuellen Aufwand für die SAP-Abteilung der Kunden und sorgen für einen zuverlässigeren und genaueren Output.

"Die Partnerschaft mit NTT DATA Business Solutions erlaubt es uns, die Mehrwerte unserer integrierten und ganzheitlichen SAP-Sicherheitslösung, der SecurityBridge Plattform, vielen SAP-Kunden zur Verfügung zu stellen, um eine Resilienz gegen Cyberangriffe auf kritische SAP-Applikationen zu schaffen", ergänzt Christoph Nagy, CEO von SecurityBridge.

Über SecurityBridge

SecurityBridge ist ein Softwarehersteller mit Hauptsitz in Ingolstadt (Deutschland) sowie mit mehreren internationalen Standorten. Als Antwort auf die stetig wachsende Bedrohungslage durch Cyberangriffe bietet die gleichnamige SecurityBridge Plattform eine attraktive und effektive Sicherheitslösung für SAP-Kunden. Die vollständig in SAP integrierte Software-Plattform erkennt Cyberangriffe frühzeitig und wehrt sie zuverlässig ab. Neben der Überwachung bietet die SecurityBridge Plattform tiefgreifende Analysewerkzeuge, um nicht nur unsichere Konfiguration und fehlende Sicherheitsupdates, sondern auch Schwachstellen in kundeneigenen SAP-Entwicklungen zu erkennen.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 31 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.