Vedia SA

Switcher feiert sein Comeback bei VEDIA

Ein Dokument

Pünktlich zum Start der Frühjahr/Sommer-Saison haben die bekannten Schweizer Unternehmen VEDIA SA und Switcher ihre Zusammenarbeit verkündet. Diese - erneute – Kollaboration unterstreicht den Anspruch der VEDIA SA, ihren Kunden bekannte und beliebte Schweizer Marken anzubieten.

Seit April ist eine grosse Auswahl – an Damen und Herren sowie Unisex Artikeln - der Frühjahr/Sommer-Kollektion «Spring Essential 2023» von Switcher in den VEDIA-Onlineshops www.vedia.ch & www.kays.ch erhältlich. Auch im aktuellen Frühjahrs-Katalog ist Switcher mit einer Best-of-Auswahl vertreten. Die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden beliebten Schweizer Handelsmarken ist nicht neu: VEDIA feiert dieses Jahr seinen 52., Switcher seinen 42. Geburtstag, Bereits Anfang der 2000er Jahre gab es eine erste Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Aufgrund einer ähnlichen Historie sowie in vielen Bereichen übereinstimmender Unternehmens- und Markenwerte ist die aktuelle «Reunion» ein logischer Schritt, der unter anderem auch die Bemühungen der VEDIA SA verdeutlicht, verstärkt auf ökologisch nachhaltige Produkte und lokale Marken zu setzen.

Beide Unternehmen haben sich einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben und sind kontinuierlich auf der Suche, ihren ökologischen Fussabdruck zu minimieren. Switcher setzt sich vor allem für eine umweltbewusste Produktion ein und verwendet ausschliesslich recycelten Polyester, der aus PET-Flaschen gewonnen wird. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen erneuerbare Energiequellen und minimiert den CO2-Fussabdruck seiner Lieferungen. VEDIA SA wiederum arbeitet für einen Teil seiner Lieferungen mit dem Unternehmen Quickpac zusammen, welches zu 100 % elektrisch betriebene Fahrzeuge einsetzt. VEDIA SA testet ausserdem die Auslieferung mit Velos in einigen Quartieren nahe dem Firmensitz in Genf, um seinen CO2-Fussabdruck weiter zu reduzieren.

VEDIA SA ist ein Schweizer Onlinehändler, der seit seiner Gründung 1971 seinen Sitz in Genf hat. Die VEDIA SA, die ca. 100 Mitarbeiter beschäftigt, ist vor allem für ihr breites, originelles Angebot, ihr sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie vielfältige Kundenvorteile (u.a. Kundendienst vor Ort und das Angebot beliebter Zahlungsoptionen wie Ratenzahlung und Rechnungskauf) bekannt. Untrennbar mit ihrer Geschichte ist der in der gesamten Schweiz bekannte Katalog verbunden, der auch heute noch in regelmässigen Abständen schweizweit verschickt wird und einen Auszug des gesamten Angebots (insbesondere Mode, Möbel, Dekoration, Haushaltsgeräte, Heimtextilien, Wellness oder Sport und Freizeit) der Online-Shops www.vedia.ch und www.kays.ch präsentiert.

Weitere Informationen finden Sie im Pressebereich unserer Website www.vedia.ch/medienbereich

VEDIA SA Leiter Kommunikation Sébastien Jordan Voie Creuse 14 CH 1211 Genf 2