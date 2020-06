Handelszeitung

Corona gibt den Robo-Advisors Vorschub

Zürich (ots)

Die vollautomatische Vermögensverwaltung fristete in der Schweiz bis vor kurzem ein Nischendasein. Nun aber melden die Anbieter von Digital-Investitionsplattformen einen regen Zulauf an Kundinnen und Kunden in den letzten Monaten. So habe die Zahl der Konten etwa bei Selma Finance um über 1000 und bei True Wealth um rund 1200 zugenommen. Auch Descartes Finance, ein weiterer Anbieter, spricht von einem "überdurchschnittlichen Wachstum". Offenbar schwappt die Digitalisierungswelle, die die Schweiz in Zeiten von Corona erfasst hat, auch auf das Anlagegeschäft über. Noch vor kurzem sah es ganz anders aus: Letztes Jahr stellten gleich mehrere Anbieter ihre Robo-Advisors ein

