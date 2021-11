Berufsmesse Zürich / MCH Group

Die Berufsmesse Zürich ist startklar

Zürich (ots)

Die Berufsmesse Zürich musste coronabedingt ein Jahr aussetzen. Jetzt steht sie in den Startlöchern, um vom 23. bis 27. November 2021 die bereits zahlreich angemeldeten Schulklassen und Besucher in der Messe Zürich zu empfangen. Diverse Schutzmassnahmen garantieren die Gesundheit aller beteiligten Personen.

Vom 23. bis 27. November 2021 tauchen Jugendliche im Berufswahlalter in diverse Berufswelten ein. Die Berufsmesse Zürich ist für viele Berufsgruppen und Branchen im Kanton Zürich ein wichtiger integraler Bestandteil im Berufswahlprozess. Die grosse Vielfalt an Branchen und Berufen zeigt vielen Jugendlichen Möglichkeiten auf, die sie bisher nicht gekannt haben. Andererseits bietet die Berufsmesse Zürich den Betrieben und Branchen eine wertvolle Bühne, sich den Nachwuchsfachkräften zu präsentieren.

Breites Rahmenprogramm

Im Forum vermitteln Referate wichtige Informationen zu Themen wie Berufswahl, Bewerbung, Lehrstellensuche und Schnupperlehre. Für die Eltern finden speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Referate am Mittwochnachmittag und Samstag statt. Hier erfahren sie unter anderem, was sich in der Lehrstellensuche alles verändert hat und wie sie ihr Kind bei der Lehrstellensuche unterstützen können, welche Voraussetzungen für eine Berufsmaturität nötig sind, was die Erwartungen an die Lernenden sind und was in der Berufsbildung neu ist. Im Bewerbungscampus finden Jugendliche verschiedene kostenlose Dienstleistungen für den anspruchsvollen Übertritt von der Schule in die Arbeitswelt. Hier können sie ihre eigenen Bewerbungsunterlagen überprüfen und ein passendes Foto machen lassen. In diskreten Gesprächsinseln können sie mit Experten aus der Wirtschaft die Situation in einem Bewerbungsgespräch üben. Weiter können mit dem Berufswahltest die persönlichen Fähigkeiten, Interessen und Stärken abgefragt werden. Aufgrund dieser Angaben erhält jeder Jugendliche Vorschläge zu passenden Berufsfeldern und entsprechenden Ausstellern vor Ort.

Eintritt kostenlos, Einlass mit Covid-Zertifikat

Der Eintritt ist kostenlos. Personen ab 16 Jahren müssen beim Eingang ein in der Schweiz gültiges Covid-Zertifikat und einen amtlichen Ausweis vorweisen. Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Zertifikatspflicht ausgenommen. Zur Überprüfung des Alters müssen sie sich ausweisen können (z.B. Pass, ID, Schülerausweis mit Foto). Testmöglichkeiten gibt es gegen Bezahlung (CHF 35.-) vor dem Hallenstadion Zürich. In den Hallen gilt eine generelle Maskenpflicht für alle.

Wichtige Partner

Organisiert wird die Berufsmesse Zürich vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und der MCH Messe Zürich. Als grösstem Arbeitgeberverband des Kantons Zürich ist dem KGV die Berufslehre ein besonderes Anliegen, um die Bedingungen für die KMU-Lehrbetriebe, die 80 Prozent der Lernenden ausbilden, permanent zu verbessern. Zu den Sponsoren der Berufsmesse Zürich zählen die Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Medienpartner der Berufsmesse Zürich sind Energy Zürich und der Tages-Anzeiger.

