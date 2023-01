Allianz Suisse

Allianz Suisse ernennt Camille Berger zur neuen Leiterin Schaden

Bild-Infos

Download

Wallisellen (ots)

Im Bereich Schaden der Allianz Suisse kommt es per 1. Juli 2023 zu einem Führungswechsel. Nach mehr als sieben erfolgreichen Jahren gibt der bisherige Stelleninhaber Markus Deplazes die Bereichsleitung auf eigenen Wunsch Ende Juni dieses Jahres ab. Er bleibt der Allianz Suisse erhalten und wird den Bereich Schaden weiterhin mit seiner Expertise und Erfahrung unterstützen. Seine Nachfolge übernimmt Camille Berger, derzeit Leiterin des CEO Office.

Markus Deplazes trat im Januar 2016 als Leiter Schaden in die Allianz Suisse ein. Unter seiner Ägide hat sich der Bereich trotz vielfältiger Herausforderungen sehr positiv entwickelt: So wurde der Schaden konsequent auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden ausgerichtet, was sich in einer entsprechend hohen Kundenzufriedenheit zeigt. Zudem hat eine Vielzahl von Schadenmassnahmen zur Verbesserung der Profitabilität beigetragen und es wurden vielversprechende Schritte in die digitale Welt unternommen.

Mit der Ernennung von Camille Bergerzur Leiterin Schaden stellt die Allianz Suisse einen nahtlosen Übergang sicher. Ihre Karriere in der Allianz-Welt startete die gebürtige Neuenburgerin 2008 als Sachbearbeiterin bei der CAP Rechtsschutz. Dort wurde sie 2012 zunächst Leiterin des Leistungscenters in Genf, bevor sie dann später bis 2017 gleichzeitig noch die Verantwortung für das Leistungscenter in Lausanne übernahm. Nach der Übernahme der DAS Rechtsschutz Anfang 2018 wirkte sie entscheidend an der Integration in die neue CAP mit. Im Januar 2019 wurde sie schliesslich zur Leiterin Personenschaden Westschweiz der Allianz Suisse ernannt. Seit 2021 leitet sie das CEO Office der Allianz Suisse.

"Ich freue mich sehr, dass wir Camille Berger für die Rolle als Leiterin Schaden haben gewinnen können. Sie ist eine engagierte und motivierte Schadenexpertin, die das Unternehmen und die Schadenabläufe aus verschiedenen Fach- und Führungspositionen bestens kennt. Darüber hinaus ist es sehr wertvoll für uns, auch künftig auf den breiten Erfahrungsschatz von Markus Deplazes zählen zu können", betont Ruedi Kubat, CEO der Allianz Suisse.