PwC Schweiz ist neu SAP Platinum Partner

- PwC Schweiz erreicht die höchste globale Partnerstufe, welche Partner nur auf Einladung von SAP erhalten können.

PwC Schweiz erreicht die Platinum Partner Stufe im SAP PartnerEdge Program. Dies ist die höchste globale Partnerstufe, welche Partner nur auf Einladung von SAP erhalten können. Im Auswahlverfahren werden die Fähigkeiten des Partners, SAP-Transformationsprojekte erfolgreich liefern zu können, die einwandfreie Historie von hoher Kundenservicequalität und somit insgesamt die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells vom Partnerunternehmen berücksichtigt.

«Das Erreichen der Platinum Stufe macht die erfolgreiche Partnerschaft von PwC Schweiz mit SAP deutlich. Wir arbeiten global mit SAP zusammen, um unsere Kunden gemeinsam in die digitale Zukunft zu begleiten. Dieser Erfolg ist für uns bedeutend – nicht nur weil so unsere Fähigkeiten, SAP Transformationsprojekte erfolgreich zu liefern, noch stärker anerkannt werden, wir freuen uns insbesondere auch über die Vorteile, welche mit der Platinum Partnerschaft einhergehen und von denen auch unsere Kunden profitieren werden», sagt Albert Fässler, Advisory Partner, Leiter SAP und Technology Leader von PwC Schweiz.

Im Bereich SAP Services setzt PwC Schweiz starker Fokus auf die Begleitung Ihrer Kunden in die S/4HANA Welt. Ferner unterstützt sie in der Optimierung der SAP Architekturen mit Lösungen wie zum Beispiel SAP Central Finance sowie Beschaffungslösungen wie Ariba und SAP Central Procurement. Das Unternehmen setzt auf kombinierte Business- und Technologie Know-how und führt die Kundenvorhaben holistisch von der Strategie bis zur Implementierung durch. Global beschäftigt PwC ca. 11’000 Mitarbeitende, welche auf SAP Dienstleistungen konzentrieren, wovon mehr als 150 in der Schweiz tätig sind.

