100 Jahre SSO Kongress: Vergangenheit und Zukunft der Zahnmedizin

Bern, (ots) - Am 20. März ist Weltmundgesundheitstag. Er steht unter dem Motto "Sei stolz auf deinen Mund". Die Aktion will Menschen weltweit dazu motivieren, Mund und Zähne zu schätzen und zu pflegen. In vielen Ländern, vor allem im globalen Süden, sind Mundkrankheiten nach wie vor ein grosses Gesundheitsproblem. Sie belasten sowohl die betroffenen Personen als auch ganze Gesundheitssysteme und Volkswirtschaften. ...

