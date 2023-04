Glenfis AG

Glenfis erneuert und verstärkt die Geschäftsleitung

Zürich (ots)

Per 1. März 2023 wurde die Geschäftsleitung der Glenfis AG erneuert. Joachim Görg hatte verschiedene Managementfunktionen inne bei Holcim Ltd und Hilti AG und ist nun zur Glenfis AG gestossen. Er ist diplomierter Wirtschaftsingenieur und nimmt neu die Rolle als stellvertretender Geschäftsführer der Glenfis wahr. Joachim Görg ist spezialisierter Transformation Management Coach und verantwortet die Bereiche I&T Governance und Information Security Management bei der Glenfis. Susanne Kienberger ist seit 1. November 2022 bei der Glenfis AG und übernimmt den Geschäftsbereich glenfisAgile von Ralf Winter, der die Glenfis per 31. Mai 2023 verlässt. Susanne Kienberger besitzt einen Master in Wirtschaftspsychologie und unterstützt den organisatorischen und kulturellen Wandel in Transformationsprojekten. Seit 1. Oktober 2022 ist Daniel Hubschmid neuer Leiter des Geschäftsbereichs glenfisAcademy und löst damit Maria Rickli in dieser Position ab. Daniel Hubschmid ist diplomierter Pädagoge und besitzt einen Master in Supervision, Coaching und Organisationsberatung. Er verantwortet bei der Glenfis AG die Qualität und Akkreditierung der Zertifizierungslehrgänge in den Bereichen ITIL®, SAFe®, COBIT®, BRMP®, ISO27001 und ISO20000. Maria Rickli baut bei der Glenfis AG den Bereich Business Relationship Management weiter aus. Weiterhin in der Geschäftsleitung ist Daniel Wolf für den Geschäftsbereich glenfisSolutions zuständig. Er leitet mit seinem Team die Service Management und Governance Initiativen bei Kunden in unterschiedlichen Branchen. Martin Andenmatten, Gründer der Glenfis AG ist Verwaltungsratspräsident und leitet auch in Zukunft die Geschäftsleitung unter neuer Zusammensetzung.