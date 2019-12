PSI AG

elobau ordert PSIwms aus der PSI Logistics Suite

Sensor- und Bedienelemente-Hersteller setzt auf einheitliche IT-Infrastruktur

Die elobau GmbH hat die PSI Logistics GmbH mit der Lieferung des Warehouse-Management-Systems PSIwms beauftragt. Das Ziel ist die Steigerung der Transparenz und der Effizienz in der Lagerhaltung für die Produktionsversorgung sowie den Versand. PSIwms löst die bislang bestehende Lagerverwaltungssoftware ab.

Neben der Vereinfachung der IT-Infrastruktur und dem erweiterten Funktionsumfang war die Steigerung der Prozesseffizienz ausschlaggebend, die durch das PSIwms gesichert wird. Weitere Entscheidungsgründe waren die Leistung der installierten Automatisierungssysteme, das integrierte Behältermanagement, die Möglichkeit zur digitalen Abbildung der Logistik und die Identifizierung und Beseitigung ineffizienter Prozesse.

Das Warehouse Management System übernimmt zukünftig bei elobau die koordinierte Prozesssteuerung in fünf Lagerbereichen und in einem Außenlager. Insgesamt werden rund 1.400 Palettenstellplätze verwaltet. Das zentrale Automatisierungssystem ist zudem ein hochmoderner AutoStore-Kubus mit 30.000 Lagerplätzen. Durch die Anbindung an eine neue Schnittstelle sowie für den AutoStore optimierte Prozesse wird eine Leistungssteigerung von 20 Prozent erwartet.

Durch die enge funktionale Vernetzung mit dem bei der elobau bereits implementierten ERP-System PSIpenta lassen sich auch die Schnittstellen reduzieren. Zudem können mittels einer einheitlichen IT-Infrastruktur weitere Optimierungsoptionen erschlossen werden. Die Inbetriebnahme des PSIwms bei elobau ist für das vierte Quartal 2020 vorgesehen.

Die 1972 gegründete elobau GmbH mit Sitz in Leutkirch im Allgäu zählt heute international zu den führenden Anbietern für berührungslose Sensortechnik und Bedienelemente.

Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit knapp 2.000 Mitarbeiter. www.psi.de

