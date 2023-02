Electrosuisse

Eine neue Veranstaltungsreihe von Electrosuisse: Swiss Lighting Forum - Spezial: Licht und Energie

Fehraltorf (ots)

Das Leuchtstofflampenverbot tritt in Kraft - was nun? Bei einer Sanierung, einem Umbau oder Neubau müssen unterschiedliche Anforderungen berücksichtigt werden. Eine Lösung, die alle Situationen abdeckt, gibt es nicht. Deshalb sind für ein nachhaltiges Bauprojekt eine individuelle Beratung, Planung und Umsetzung wichtig. Ein Thema, dass Entscheidungsträger und Fachleute aus Industrie, Gemeinden, öffentlichen Einrichtungen, technischen Betrieben, Dienstleistung, Architektur, Elektroplanung, Lichtplanung, der Immobilienbranche, dem Bauwesen und Firmen, die sich mit der Umsetzung von Bauprojekten aktuell beschäftigt. Bei Bauprojekten, die unterschiedlichen Voraussetzungen unterliegen, ist die richtige Beratung, Planung und Umsetzung für eine nachhaltige Lichtlösung entscheidend. Soll man sich bei einer Beleuchtungssanierung einen Leuchtstofflampenvorrat anlegen? Ist eine Retrofit Lösung der richtige Ansatz oder doch eine Gesamterneuerung? Welche Möglichkeiten für eine nachhaltige Realisierung zur Verfügung stehen, wird an der Nachmittagsveranstaltung "Swiss Lighting Forum - Spezial: Licht und Energie" vorgestellt. Die 5 Vorträge behandeln folgende Themen. - Licht und Energie: Vom Big Picture zur konkreten Umsetzung. - Clevere Lichtlösungen: energylight bringt das Know-how. - Erfahrungsbericht aus der Praxis: Was bei Beleuchtungssanierungen beachtet werden, muss. - Aus alt wird neu: Dank LED und Lichtsteuerung den maximalen Nutzen erzielen. - Lichtplanung unterstützt eine Beleuchtungssanierung: Workshop mit diversen Lösungsansätzen. Nebst der Vortragsreihe bleibt Zeit, um sich mit Experteninnen und Experten vor Ort auszutauschen. Das Forum findet an verschiedenen Daten und Orten statt. Die erste Veranstaltung wird am 28. Februar 2023 in Zürich durchgeführt Weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe: Swiss Lighting Forum - Spezial Licht und Energie