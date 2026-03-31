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MEDIENMITTEILUNG: SUISA - Claudia Kempf und Toni Falzetta neu in der Geschäftsleitung

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Der Vorstand der SUISA hat Claudia Kempf und Toni Falzetta zu neuen Mitgliedern der Geschäftsleitung ernannt. Sie übernehmen per 1. Januar 2027 die Leitung der Departemente «Mitglieder» beziehungsweise «Kunden». Sie folgen auf Chief Operating Officer Irène Philipp Ziebold, die Ende 2026 in den Ruhestand tritt.

Zürich, 31. März 2026 – Der Vorstand der SUISA hat die Nachfolge von Irène Philipp Ziebold geregelt. Claudia Kempf und Toni Falzetta werden per 1. Januar 2027 in der Geschäftsleitung der Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik Einsitz nehmen. Mit der Wahl setzt der Vorstand auf zwei interne Führungspersonen mit ausgewiesenen Branchenkenntnissen.

Zwei interne Persönlichkeiten mit grosser Erfahrung

Claudia Kempf arbeitete nach ihrem Studium der Soziologie und Anthropologie als Produktionsleiterin sowie Regieassistentin in der Filmproduktion. Berufsbegleitend absolvierte sie ein Studium in Kultur- und Medienmanagement. Ab 1999 übernahm sie verschiedene Aufgaben innerhalb der SUISA. Seit 2011 leitet sie die Abteilung «Mitglieder». Darüber hinaus engagierte sie sich in unterschiedlichen Funktionen für die Schweizer Musikbranche, unter anderem als Gründungsmitglied von Swiss Music Export und bis 2018 als Verwaltungsrätin der mxLab AG (mx3).

Toni Falzetta studierte Betriebswirtschaft und verfügt über einen Master of Advanced Studies in Pop- und Rockmusik. 2023 wechselte er aus der Finanzbranche, wo er eine Leitungsfunktion innehatte, zur SUISA. Seither führt er die Abteilung «Lizenzierung Events» und verantwortet die Lizenzierung von Live-Anlässen. Als Musiker und Produzent für nationale und internationale Acts bringt er zudem langjährige Praxiserfahrung aus der Musikbranche mit.

«Ich freue mich sehr über die Verpflichtung von Claudia Kempf und Toni Falzetta für die Geschäftsleitung der SUISA», sagt Xavier Dayer, Präsident der SUISA. «Beide bringen grosse Erfahrung sowohl von innerhalb der SUISA als auch aus der Musikbranche mit. Ich bin überzeugt, dass die Geschäftsleitung der SUISA für künftige Herausforderungen hervorragend aufgestellt ist.»

Das Departement «Operations» wird aufgeteilt in «Mitglieder» und «Kunden»

Mit der Neubesetzung passt die SUISA ihre Organisationsstruktur an. Das bisherige Departement «Operations» wird in zwei Bereiche aufgeteilt. Claudia Kempf übernimmt den Bereich «Mitglieder», Toni Falzetta den Bereich «Kunden».

Irène Philipp Ziebold wird Ende 2026 nach über 38-jähriger Tätigkeit bei der SUISA in den Ruhestand treten. Seit 2010 war sie Mitglied der Geschäftsleitung und leitete zuerst das Departement «Mitglieder», ab 2019 das neu geschaffene Departement «Operations».

Zukünftige Geschäftsleitung der SUISA

Ab Januar 2027 wird die Geschäftsleitung der SUISA aus den bisherigen Mitgliedern Andreas Wegelin, CEO, und Vincent Salvadé, stellvertretender CEO, sowie den beiden neuen Mitgliedern Claudia Kempf und Toni Falzetta bestehen. Andreas Wegelin und Vincent Salvadé treten im Lauf des Jahres 2027 bzw. 2028 in den Ruhestand. Das Verfahren für die Regelung der CEO-Nachfolge wird noch im April 2026 beginnen.

Auf Youtube oder im SUISAblog finden Sie kurze Videoporträts der beiden neu ernannten SUISA-Geschäftsleitungsmitgliedern.

Video von Claudia Kempf auf YouTube: https://youtu.be/k3OiOvbG4k8

Video von Toni Falzetta auf YouTube: https://youtu.be/6LhjV0DFvGo

Beitrag im SUISAblog: https://blog.suisa.ch/de/claudia-kempf-und-toni-falzetta-neu-in-der-geschaeftsleitung/

Medienauskünfte:

Giorgio Tebaldi

Leiter Kommunikation SUISA

Tel. +41 44 485 65 03

E-Mail: giorgio.tebaldi@suisa.ch

Über die SUISA

Die SUISA ist die Genossenschaft der Komponisten/innen, Textautoren/innen und Musikverleger/innen der Schweiz und Liechtensteins. Zu ihren über 45 000 Mitgliedern zählen Musikschaffende aller Sparten. In der Schweiz und in Liechtenstein vertritt die SUISA das Repertoire der Musik von weltweit zwei Millionen Musik-

urheber/innen. Sie erteilt Lizenzen für die Nutzung dieses Weltrepertoires an über 120 000 Kunden. 2017 hat die SUISA zusammen mit der US-amerikanischen Musikorganisation SESAC das Joint Venture Mint Digital Services gegründet. Das Unternehmen verantwortet die Abrechnung und Administration des länderübergreifenden Musik-Lizenzierungsgeschäfts der SESAC Music Group und der SUISA mit Online-Anbietern und bietet ihre Dienstleistungen auch Verlagen an.

Mit rund 220 Mitarbeitenden an den Standorten Zürich, Lausanne und Lugano erzielt die SUISA einen Umsatz von über 200 Millionen Franken. Als nicht gewinnorientierte Organisation verteilt sie die Einnahmen aus den Lizenzen nach Abzug der Verwaltungskosten an die Musikurheber/innen und -verleger/innen. www.suisa.ch

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