SWISS-MOTO 2020: Ducati-Weltpremiere und neue Plattform für den Töff-Nachwuchs

Es ist so weit: Vom 20. bis 23. Februar markiert die SWISS-MOTO in Zürich den Startschuss in die neue Töff-Saison. Über 400 Top-Brands zeigen was das neue Modelljahr zu bieten hat und präsentieren die Trends aus dem Bekleidungssektor sowie eine riesige Auswahl an Zubehör und Accessoires. Eines der grossen Highlights 2020 ist die Weltpremiere der neuen «Panigale Superleggera V4» von Ducati. Für Action und Unterhaltung sorgen die Streetbike Stuntshow, die Premiere des radikalsten Trikes aus Amerika sowie die neue Plattform «SWISS-MOTO Youth» mit allen Infos zur neuen Führerscheinregelung ab 2021 und vieles mehr.

Tickets für die SWISS-MOTO 2020 sind online unter www.swiss-moto.ch/online-ticket erhältlich. Die Tickets für das exklusive Pre-Opening kosten 42 Schweizer Franken und sind auf 2'000 Stück limitiert.

- Detaillierte Medienmitteilung: https://bit.ly/3bCEH1l - Medienkit herunterladen (ZIP 416 MB): https://bit.ly/37hTpaU

