Gerresheimer und Portal schließen strategische Partnerschaft zur Entwicklung innovativer nadelfreier Injektionslösung für die Behandlung chronisch Erkrankter

Düsseldorf, Deutschland/Cambridge, Massachusetts (ots)

Partner entwickeln Technologie-Plattform für nadelfreie Injektion von Biologicals und Biosimilars

Neuartiger Injektor erhöht Lebensqualität vor allem von Menschen mit chronischen Krankheiten

Partner erweitern gemeinsam ihren Kundenkreis, ihre Produktpalette und ihr IP-Portfolio

Die Gerresheimer AG erweitert ihr Portfolio hochinnovativer Plattformtechnologien für die Verabreichung von Medikamenten. Der führende Anbieter von Healthcare & Beauty-Lösungen und Drug-Delivery-Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik beteiligt sich an dem US-Unternehmen Portal Instruments, das eine nadelfreie, subkutane Drug-Delivery-Technologie der nächsten Generation entwickelt. Gemeinsam wollen die Partner die Art und Weise, wie injizierbare Arzneimittel subkutan verabreicht werden, revolutionieren und die Lebensqualität von Patienten, insbesondere derjenigen mit chronischen Krankheiten, verbessern.

Die derzeit von Portal entwickelte Technologie ermöglicht die schnelle und nadelfreie subkutane Injektion von Medikamenten. Zudem erlaubt die Plattform-Anbindung des Injektors die Beobachtung des Behandlungsfortgangs durch Patienten und Mediziner. Portal Instruments ist in Cambridge, im US-Bundestaat Massachusetts, ansässig und hat seine Wurzeln im Bio Instrumentation Lab des Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"Portal Instruments entwickelt derzeit eine bahnbrechende Technologie. Durch unsere kombinierte Expertise in der Entwicklung und Fertigung innovativer Drug-Delivery-Technologien werden wir entscheidend zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten sowie von Effizienz und Erfolg der Behandlung beitragen. Die wird zudem dabei helfen, die Kosten im Gesundheitssystem zu reduzieren“, sagte Dietmar Siemssen, CEO von Gerresheimer. "Diese Investition ist ein weiterer Meilenstein in unserem Strategieprozess formula G. Durch sie können wir unseren Kunden in Zukunft eine noch größere Palette an einzigartigen und innovativen Lösungen anbieten. Gemeinsam mit Portal werden wir unseren Kundenkreis sowie das bestehende IP- und Produktportfolio weiter ausbauen", fügte er hinzu.

"Wir freuen uns über die noch engere Zusammenarbeit mit Gerresheimer, einem angesehenen Branchenführer im Bereich von Drug-Delivery-Systemen“, sagte Patrick Anquetil, CEO von Portal Instruments. "Als Lösungsanbieter und Plattformintegrator verfügt Gerresheimer über ein umfangsreiches Entwicklungs- und Fertigungs-Know-how sowie über ein starkes Netzwerk von globalen Pharma- und Biotech-Kunden. Gerresheimers finanzielle Unterstützung wird unser Wachstum beschleunigen. Gerresheimer hat eine Minderheitsbeteiligung erworben . Die Vereinbarung beinhaltet die Option, die Beteiligung in Zukunft zu erhöhen. Gerresheimer wird einen Vertreter in den Verwaltungsrat von Portal entsenden.

Der nadelfreie Injektor und die Kartusche von Portal sind Komponenten einer Drug-Delivery-Plattform zur Verabreichung von Biologicals und Biosimilars. Während die Patienten bei vielen auf dem Markt befindlichen Autoinjektoren die Nadel 10 bis 30 Sekunden lang an die Haut halten müssen, kann das Gerät von Portal die gleiche Wirkstoffmenge in weniger als einer Sekunde injizieren. Zugleich hilft diese innovative Technik, mögliche Schmerzen bei einer Injektion zu reduzieren. Und das Gerät ist mehr als ein Injektor: Dank seiner Konnektivität wird die Verfolgung des Therapieverhaltens der Patienten und ein individuelles Krankheitsmanagement sowohl für den Patienten als auch für den medizinischen Betreuer möglich. Gerresheimer wird die Entwicklung der neuen Technologie unterstützen, sich an der Herstellung des wiederverwendbaren Injektors beteiligen und die Kartuschen für das Medikament liefern.

Über Gerresheimer

Gerresheimer ist der globale Partner für Pharmazie, Biotech, Gesundheit und Kosmetik mit einem sehr breiten Produktspektrum für Arzneimittel- und Kosmetikverpackungen sowie Drug Delivery Systeme. Das Unternehmen ist ein innovativer Lösungsanbieter vom Konzept bis zur Lieferung des Endprodukts. Gerresheimer erreicht seine ehrgeizigen Ziele durch ein hohes Maß an Innovationskraft, industrieller Kompetenz sowie Konzentration auf Qualität und Kundenfokus. Bei der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen setzt Gerresheimer auf ein umfassendes internationales Netzwerk mit zahlreichen Innovations- und Produktionszentren in Europa, Amerika und Asien. Gerresheimer produziert weltweit mit rund 10.000 Mitarbeitern nah beim Kunden und erwirtschaftet einen Umsatz 2021 von rund 1,5 Mrd. Euro. Gerresheimer spielt mit seinen Produkten und Lösungen eine wesentliche Rolle für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen.

Über Portal Instruments

Portal Instruments ist ein privates Medizintechnikunternehmen, das sich auf die fortschrittliche Verabreichung von Medikamenten spezialisiert hat und von strategischen Investoren und Risikokapitalgebern unterstützt wird. Der Injektor und die Kartusche von Portal sind Bestandteile einer Plattform zur Verabreichung von Medikamenten, die durch Biopharma-Partner vervollständigt und verfügbar gemacht wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.portalinstruments.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn