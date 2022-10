FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW: Hochschule für Wirtschaft FHNW vergibt 539 Bachelor- und Master-Diplome

Medienmitteilung, 5. Oktober 2022

Hochschule für Wirtschaft FHNW vergibt 539 Bachelor- und Master-Diplome

Vom 24. bis zum 30. September 2022 fanden in Basel, Brugg-Windisch und Olten die Diplomübergaben der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW statt.

Insgesamt 472 Studierende in den Bachelor-Studiengängen Betriebsökonomie, Wirtschaftsinformatik, Business Administration (International Management) und Business Information Technology und 67 Studierende in den Masterstudiengängen International Management und Business Information Systems haben ihr Studium an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW erfolgreich abgeschlossen. Wir freuen uns, den 539 frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen zu ihrem Diplom gratulieren zu dürfen.

Nah an der Praxis und international vernetzt

Das praxisorientierte und international ausgerichtete Studienangebot der Hochschule für Wirtschaft FHNW richtet sich sowohl nach den Bedürfnissen der Studierenden wie auch der Schweizer Wirtschaft. Die Studierenden können sich das Studium dank Wahl- und Spezialisierungsmöglichkeiten sowie flexiblen Teilzeitmodellen nach den eigenen Interessen zusammenstellen. Ihre potenziellen Arbeitgeber können wiederum von gut ausgebildeten, innovativen und vernetzten Fachleuten aus den Bereichen Management und Wirtschaftsinformatik profitieren.

Mehr Informationen unter www.fhnw.ch/wirtschaft

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW

Die Hochschule für Wirtschaft FHNW ist international ausgerichtet und praxisorientiert. Sie bildet in Basel, Brugg-Windisch und Olten 3‘000 Bachelor- und Master-of-Science-Studierende aus und ist mit ihrem breiten Business-Weiterbildungsangebot führend unter den Fachhochschulen der Schweiz. Sie hat weltweit über 160 Kooperationspartner und bietet internationale, massgeschneiderte Bildungsprogramme an. Dabei ist sie regional verankert und Ansprechpartnerin für kleine und mittelständische Unternehmen sowie (Nonprofit-) Organisationen. Seit 2021 gehört sie zu den 5 Prozent aller Wirtschaftshochschulen weltweit, die von AACSB akkreditiert sind.

