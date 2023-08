VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Peek & Cloppenburg setzt sich für pelzfreie Mode ein

Peek & Cloppenburg setzt sich für pelzfreie Mode ein

VIER PFOTEN begrüsst die Entscheidung des Unternehmens

Zürich/Düsseldorf, 29. August 2023 – Das Modeunternehmen Peek & Cloppenburg Düsseldorf* unterstreicht die Ablehnung von Pelzprodukten durch seinen Beitritt zum internationalen Fur Free Retailer Program. Als Modehändler mit mehr als 160 Verkaufshäusern und fünf Onlineshops, darunter auch in Zürich, wird es dazu beitragen, das Bewusstsein für den Tierschutz zu schärfen und einen positiven Einfluss auf die Branche auszuüben.

«Wir freuen uns über diese wegweisende Entscheidung und hoffen, dass Peek & Cloppenburg viele weitere Einzelhändler inspirieren wird, ihrem Beispiel zu folgen und gemeinsam mit uns daran arbeitet, eine Welt ohne Tierquälerei und Pelzhandel zu verwirklichen», sagt Anne Wessendorf, Kampagnenverantwortliche für Textilien bei VIER PFOTEN.

Globaler Trend für mehr Tierschutz

Seit Jahren lehnt der Grossteil der Öffentlichkeit die Pelzproduktion ab. Eine deutliche Trendwende hin zu tier- und umweltfreundlicher Mode ist auch bei den grossen Modehäusern überall auf der Welt zu erkennen. Konsumentinnen und Konsumenten wollen heutzutage ethisch vertretbare und nachhaltige Mode, für die kein Tier leiden muss. «Es freut es uns besonders, nun auch offiziell Teil des Fur Free Retailer Programs zu sein. Bereits seit vielen Jahren setzen wir uns dafür ein, dass die Sortimente bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf pelzfrei sind. Mit dem Beitritt zum Fur Free Retailer Program übernehmen wir Verantwortung und verpflichten uns, mit der Peek & Cloppenburg Düsseldorf Gruppe auch in Zukunft keine Produkte mit Pelz anzubieten. Ein inspirierendes Sortiment und attraktive Mode brauchen für uns keinen Pelz», sagt Lena Böringschulte, Head of Sustainability bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf.

Fur Free Retailer Program

Das Fur Free Retailer Program ist die weltweit führende Initiative, um pelzfreie Unternehmen mit Kund:innen zu vernetzen, die nach ethisch hergestellten Produkten suchen. Das Programm ist eine Initiative der Fur Free Alliance (FFA), die in über 35 Ländern der Welt aktiv ist. Die Allianz ist ein internationaler Zusammenschluss von über 50 Umwelt- und Tierschutzorganisationen, die sich gemeinsam für ein Ende der Zucht und Tötung von Tieren wegen ihres Fells einsetzen. Inzwischen sind über 1500 Marken und Händler Teil der Initiative.

VIER PFOTEN ist offizieller Repräsentant des Fur Free Retailer Program in Deutschland, Australien, Bulgarien, Österreich und Südafrika. In der Schweiz wird das Fur Free Retailer Programm durch den Schweizer Tierschutz repräsentiert. Modeunternehmen, Label und Designer, die der Initiative beitreten, verpflichten sich schriftlich dazu, keinen Echtpelz zu verwenden.

*Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Diese Nennung bezieht sich auf die Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

