VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Ukraine: VIER PFOTEN Hilfe für streunende Hunde und Katzen im Krieg

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Hilfe für streunende Hunde und Katzen im Krieg

VIER PFOTEN kümmert sich gemeinsam mit der ukrainischen Organisation USAVA um Streunertiere

Zürich, 21. Dezember 2022 – Die globale Tierschutzorganisation VIER PFOTEN ist kurz vor Jahresende eine Kooperation mit dem ukrainischen Ableger der Small Animal Veterinary Association, einer Dachorganisation, die substanzielle Hilfe für Tierarztpraxen im ganzen Land anbietet, eingegangen. Momentan liegt der Fokus der Ukrainian Small Animal Veterinary Association (USAVA) auf den drei vom Krieg am stärksten beeinträchtigten Städten: Mykolajiw, Sumy und Saporischschja. Gemeinsam ermöglichen VIER PFOTEN und USAVA das Wiedereröffnen von veterinärmedizinischen Einrichtungen, um so die dringend benötigte Hilfe für Streuner sicherzustellen. In der ersten Phase, die im Dezember startet, sollen 600 Hunde und Katzen sterilisiert, geimpft und gechipped werden. VIER PFOTEN ist seit über zehn Jahren mit mehreren Tierschutzprojekten in der Ukraine aktiv.

Der 24. Dezember markiert zehn Monate seit Beginn des Angriffskrieges, den Russland gegen seinen Nachbarn, die Ukraine, führt. Nicht nur Millionen von Familien aus der Ukraine wurden seitdem vertrieben, auch eine Vielzahl an Hunden und Katzen verloren ihr Zuhause. Viele mutige Tierärzte blieben trotz der gefährlichen Situation zurück, um unter anderem sicherzustellen, dass streunende Tiere weiterhin versorgt und geschützt werden können.

Manuela Rowlings, Leiterin der VIER PFOTEN Streunerhilfe in Europa (SAC) sagt: «Die Zusammenarbeit mit der USAVA kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt. Der Wintereinbruch über Europa sorgt für noch stärkere Herausforderungen, sowohl für Menschen als auch für die Tiere. Streuner gehören aufgrund ihrer Obdachlosigkeit zu den am meisten gefährdeten Lebewesen. Deshalb ist es so wichtig, dass durch dieses Programm lokale Tierheime und Freiwillige angesprochen und informiert werden, in welchen Kliniken die Tiere kostenlos behandelt werden können.»

Tierfutterlieferungen in kalter Jahreszeit besonders wichtig

Seit März 2022 konnten über die Plattform UPAW (Ukrainian Pet Association Worldwide), die von VIER PFOTEN und anderen Partnerorganisationen gegründet wurde, mehr als 1’000 Tonnen an Hilfsgütern an insgesamt über 110’000 Hunde und Katzen verteilt werden. In den momentan am stärksten umkämpften Gebieten im Süden des Landes – die Stadt Mykolajiw sowie die Region Cherson – startete vor kurzem eine Notfütterung von Hunden und Katzen. 24 Tonnen Tierfutter werden unter den ausgehungerten Vierbeinern in den zerbombten Strassen verteilt.

Rowlings: «Wir waren mitten in den Vorbereitungen, ein nachhaltiges Hundepopulationsprojekt in Mykolajiw umzusetzen, als Russland die Invasion startete. Bis zu dem Zeitpunkt konnten wir mit einer stationären veterinärmedizinischen Klinik insgesamt 1’000 Hunde sterilisieren. Es ist deshalb so wichtig, dass wir jetzt zurück sind und unsere Arbeit wieder aufnehmen können.»

Hintergrund

Das lokale Streunerhilfe-Team von VIER PFOTEN ist seit 2012 in der Ukraine aktiv und hat bisher fast 30’000 Streunertiere in über 60 Gemeinden behandelt. Das Team in der Ukraine betreibt in der Regel eine mobile Klinik, die in verschiedenen Gemeinden des Landes Fang-, Kastrations-, Impf- und Rückführungsprojekte durchführt.

Hilfe für Flüchtende und ihre Haustiere in der Schweiz

In der Schweiz sind über 70’000 Flüchtende angekommen – nach Schätzungen bringen ca. 5% ihre geliebten Haustiere mit. Aus diesem Grund wurde im Frühjahr dieses Jahres eine Tierschutzkoalition zur Soforthilfe für Haustiere von Geflüchteten aus der Ukraine ins Leben gerufen. Mehrere Schweizer Tierschutzorganisationen wirken an diesem Projekt mit. Die digitale mehrsprachige Plattform SwissHelpForUkrainePets.ch ist eine abgestimmte Soforthilfe mit dem Fokus auf Möglichkeiten der Versorgung der Tiere (Futter, Tierbedarf, Tierarztkosten), Behördeninformationen, Unterkunftsangeboten sowie rechtliche Auskünfte.

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

----------

Fotos

Hochaufgelöste Bilder sind hier herunterladbar.

Fotos und Filmmaterial dürfen kostenfrei verwendet werden. Sie dürfen nur für die Berichterstattung über diese Medienmitteilung genutzt werden. Für diese Berichterstattung wird eine einfache (nicht-ausschliessliche, nicht übertragbare) und nicht abtretbare Lizenz gewährt. Eine künftige Wiederverwendung der Fotos und des Filmmaterials ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von VIER PFOTEN gestattet.

Copyright siehe Metadaten

Es kommt österreichisches Recht ohne seine Verweisnormen zur Anwendung, Gerichtsstand ist Wien.

Medienkontakt: Sylvie Jetzer, Kommunikation Schweiz VIER PFOTEN Schweiz Altstetterstrasse 124 8048 Zürich Tel. +41 43 311 80 90 presse@vier-pfoten.ch www.vier-pfoten.ch