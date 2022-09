VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Un sauvetage d’urgence en Ukraine : un ours avait été abandonné dans son enclos endommagé

Sauvetage d’urgence en Ukraine: un ours abandonné dans son enclos endommagé

QUATRE PATTES recueille un ours provenant de la région de Donetsk, dévastée par la guerre

Zurich/Domazhyr, le 8 septembre 2022 – Un ours brun abandonné sur une propriété privée dans la région de Donetsk, fortement touchée par la guerre, a été nourri par l’armée ukrainienne depuis son abandon et a pu être mis en sécurité aujourd’hui. Après un sauvetage d’urgence et un transport organisé à la dernière minute, il est arrivé sain et sauf à la FORÊT DES OURS de Domazhyr, gérée par QUATRE PATTES. L'animal, stressé et sous-alimenté a été retrouvé dans son enclos dont le toît avait été endommagé par des éclats d’obus. L’équipe expérimentée du refuge va maintenant examiner l’état de santé de l’ours et travailler sur une solution à long terme pour l’animal. Malgré la guerre qui se poursuit, QUATRE PATTES continue ses actions pour mettre fin à la détention privée et illégale d’animaux sauvages en Ukraine.

Le transport de l’ours a été effectué par « Wild Animal Rescue », une organisation partenaire locale de QUATRE PATTES. Celle-ci a donc transféré l’animal épuisé vers la FORÊT DES OURS de Domazhyr, située à l’ouest de l'Ukraine, qui prendra l’ours en charge. Comme les militaires ukrainiens n’étaient plus en mesure de nourrir l’ours, ils ont demandé de l’aide à Wild Animal Rescue, qui a immédiatement réagi en s’adressant également à QUATRE PATTES.

Barbara van Genne, responsable du sauvetage d’animaux sauvages chez QUATRE PATTES déclare : « L'ours était déjà très affaibli, c’est pourquoi nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu l’accueillir à la dernière minute dans notre refuge pour ours. Nous devons maintenant décider rapidement s’il est possible de le garder un peu plus longtemps à la FORÊT DES OURS de Domazhyr, car la période d’hivernation arrivera bientôt. Cela dépendra bien sûr aussi de l’examen médical qui sera effectué demain. Quoi qu’il en soit, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lui permettre de mener à l’avenir une vie conforme à son espèce, soit sous notre garde ou dans un autre refuge. »

La FORÊT DES OURS de Domazhyr : un foyer pour les ours sauvés

QUATRE PATTES a officiellement ouvert les portes de la FORÊT DES OURS de Domazhyr aux visiteurs en octobre 2017. Avec son nouveau pensionnaire, 31 ours, sauvés de conditions de détention catastrophiques, vivent désormais sur ce terrain de 15 hectares. Avec la construction de la FORÊT DES OURS de Domazhyr, QUATRE PATTES a créé un foyer adapté aux ours et a initialement soutenu le gouvernement ukrainien dans ses démarches pour faire appliquer l’interdiction des combats d’ours dans le pays. En effet, les ours enchaînés sont maltraités dans le seul but de dresser des chiens pour la chasse. Aujourd’hui, le refuge pour ours offre également un foyer à des animaux issus d’autres formes de détention cruelles et non conformes aux besoins de leur espèce.

