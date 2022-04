VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Soforthilfe für ukrainische Flüchtende mit Haustieren

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

Soforthilfe für ukrainische Flüchtende mit Haustieren

Eine Koalition von VIER PFOTEN, Stiftung für das Tier im Recht (TIR), Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST) und Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz STVT

Zürich, 7. April 2022 – Der Krieg in der Ukraine zwingt zahlreiche Menschen zur Flucht. Viele Heimatvertriebene kommen in die Schweiz und nehmen dabei ihr geliebtes Haustier mit. Um die Flüchtenden in dieser schwierigen Situation zu unterstützen und zu entlasten, haben sich mehrere Schweizer Tierschutzorganisationen zusammengetan. Die Hilfs- und Informationsangebote werden auf einer digitalen Plattform gebündelt und zentral zur Verfügung gestellt.

Auch in der Schweiz sind bereits mehrere Tausende Flüchtende angekommen – nach Schätzungen bringen ca. 5% ihre geliebten Haustiere mit. Es fehlt an Futter und Tierzubehör. Zudem benötigen einige Tiere medizinische Versorgung. Aus diesem Grund wurde die Tierschutzkoalition zur Soforthilfe für Haustiere von Geflüchteten aus der Ukraine von VIER PFOTEN, der Stiftung für das Tier im Recht (TIR), der Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST) und der Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz STVT ins Leben gerufen. Mehrere weitere Schweizer Tierschutzorganisationen wirken ebenfalls unterstützend an diesem nachhaltigen Lösungsansatz mit (SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS, Zürcher Tierschutz, NetAp, ProTier, animal-happyend, Animal Trust). Ziel ist, eine abgestimmte Soforthilfe für ukrainische Flüchtende, die sich mit ihren Haustieren in der Schweiz aufhalten, zu gewährleisten. Der Fokus liegt dabei auf Möglichkeiten der Versorgung der Tiere (Futter, Medizin, Tierbedarf), Behördeninformationen, Unterkunftsangeboten sowie rechtlicher Auskunft und Beratung.

SwissHelpForUkrainianPets.ch

Hierzu wurde die digitale, mehrsprachige Plattform SwissHelpForUkrainianPets.ch geschaffen, die folgende Hilfs- und Informationsangebote bündelt:

Übersicht zu Abgabestellen von Futter- und Tiermaterialspenden

Übersicht zu Tierarztpraxen, die kostenlos und/oder vergünstigt Hilfe anbieten

Adressen von zuständigen Behörden

Vorschriften betreffend Haustieren aus der Ukraine

Unterkunftsangebote für Flüchtende mit Haustieren

Facebook-Gruppen, die Hilfe für Flüchtende mit Haustieren anbieten

Meldestellen, z.B. bei entlaufenen Tieren (STMZ) / Vermittlung von Suchteams

Die mehrsprachige Plattform richtet sich direkt an Flüchtende wie auch an institutionelle Stellen und private Helfende. Sie ist auf Deutsch veröffentlicht und geht danach schrittweise auf Englisch, Ukrainisch sowie Russisch online. Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch eine französische und italienische Version geplant. Die Website soll Dreh- und Angelpunkt für alle Fragen rund um ukrainische Flüchtende mit Haustieren werden.

Zusätzliche Unterstützung in den Bundesasylzentren

Weiter koordiniert die Koalition Lieferungen von Futter und Tierzubehör in Bundesasylzentren für die Versorgung der Hunde und Katzen von Flüchtenden und bietet Unterstützung bei der Infrastruktur an. Am 28. März wurde eine erste Lieferung von Futter und Tierzubehör in die Bundesasylzentren (BAZ) Basel und Altstätten SG geliefert, um die Erstversorgung der Tiere sicherzustellen.

Zusammenarbeit mit Behörden

Die Koalition arbeitet eng mit Behörden und NGOs zusammen. Ziel ist es, die vorübergehende Unterbringung der Haustiere artgerecht und sicher zu gestalten bis die weitere Unterbringung geklärt ist, und eine möglichst rasche und optimale Vermittlung von Geflüchteten mit Tieren zu unterstützen.

Lichtblick in traurigen Zeiten

Bei dieser ersten Soforthilfe im BAZ Basel durfte die Koalition an einem tierischen Happy End mitschreiben: Das Büsi Bantic des 6-jährigen Mädchens Anita, das zusammen mit Mutter und Grossmutter nach 9-tägigem Bunkeraufenthalt in die Schweiz geflohen war, wurde vermisst. Bantic hatte sich zuerst einige Tage unter einem grossen Zeltboden im BAZ versteckt. Trotz engagiertem Suchen von Familie, Mitarbeitenden und Feuerwehr war das Büsi leider nicht mehr auffindbar. Ein grosser Schock für die kleine Familie, die erst gerade das Grauen des Krieges hinter sich gelassen hatte. Die Koalition organisierte daraufhin kurzfristig eine Katzenfalle aus einem nahegelegen Tierheim, stellte sie auf und unterstützte die Suche auch in den sozialen Medien. Am nächsten Tag schon tappte Bantic glücklicherweise in die Falle und konnte an die überglückliche Familie zurückgegeben werden.

Pressekontakte:

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

Karin Hawelka

Email karin.hawelka@vier-pfoten.org

Tel. 043 311 80 90

Stiftung für das Tier im Recht (TIR)

Mag. iur. Bianca Körner

Email info@tierimrecht.org

Tel 043 443 06 43

Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz (SUST)

Myrto Joannidis

Email kommunikation@susyutzinger.ch

Tel. 052 550 52 16

Schweizerische Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz STVT

Lisa Goldinger

Email lisa.goldinger@hotmail.ch

Tel. 079 788 26 70

Über VIER PFOTEN VIER PFOTEN ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Die 1988 von Heli Dungler und Freunden in Wien gegründete Organisation tritt für eine Welt ein, in der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Im Fokus ihrer nachhaltigen Kampagnen und Projekte stehen Streunerhunde und -katzen sowie Heim-, Nutz- und Wildtiere – wie Bären, Grosskatzen und Orang-Utans – aus nicht artgemässer Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit Büros in Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, Grossbritannien, Kosovo, den Niederlanden, Österreich, der Schweiz, Südafrika, Thailand, der Ukraine, den USA und Vietnam sowie Schutzzentren für notleidende Tiere in elf Ländern sorgt VIER PFOTEN für rasche Hilfe und langfristige Lösungen. In der Schweiz ist die Tierschutzstiftung ein Kooperationspartner vom Arosa Bärenland, dem ersten Bärenschutzzentrum, welches geretteten Bären aus schlechten Haltungsbedingungen ein artgemässes Zuhause gibt. www.vier-pfoten.ch

----------

Fotos

Fotos und Logos der Organisationen der Kolation sind hier zu finden.

Fotos und Filmmaterial dürfen kostenfrei verwendet werden. Sie dürfen nur für die Berichterstattung über diese Medienmitteilung genutzt werden. Für diese Berichterstattung wird eine einfache (nicht-ausschliessliche, nicht übertragbare) und nicht abtretbare Lizenz gewährt. Eine künftige Wiederverwendung der Fotos und des Filmmaterials ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von VIER PFOTEN gestattet.

Copyright siehe Metadaten

Es kommt österreichisches Recht ohne seine Verweisnormen zur Anwendung, Gerichtsstand ist Wien.

Medienkontakt: Sylvie Jetzer, Kommunikation Schweiz VIER PFOTEN Schweiz Enzianweg 4 8048 Zürich Tel. +41 43 311 80 90 sylvie.jetzer@vier-pfoten.org www.vier-pfoten.ch