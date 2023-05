Swisslos

EuroMillions: Jackpot in der Schweiz, England und Frankreich geknackt

Alle (ots)

Die richtige Zahlenkombination 3, 8, 18, 34, 49 sowie die beiden Sterne 3 und 7 wurden heute Abend in der Schweiz, England und Frankreich getippt. Jede glückliche Gewinnerin und jeder glückliche Gewinner erhält somit umgerechnet CHF 51'913'050.45.

EuroMillions

Die Lotterie EuroMillions wird seit Oktober 2004 in der Schweiz angeboten. Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag- und am Freitagabend statt. Mitmachen können Spielerinnen und Spieler aus Belgien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien und der Schweiz. Gespielt werden kann in der Deutschschweiz und im Tessin via Internet unter www.swisslos.ch, via App oder an den rund 4'000 Verkaufsstellen.

