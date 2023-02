Swisslos

100 x 1 Million zu gewinnen: 4 Gewinner kommen aus der Schweiz

Alle (ots)

Bei der EuroMillions-Ziehung von heute Abend erzielten 100 Spielerinnen und Spieler bei EuroMillions einen Millionengewinn. Im Rahmen einer Sonderziehung gab es zusätzlich zum Jackpot in der Höhe von CHF 17 Millionen 100 x 1 Million Euro - ausbezahlt in Schweizer Franken - zu gewinnen. Nun stehen die Glückspilze fest: 4 kommen aus der Schweiz. Davon stammen 3 aus dem Swisslos-Gebiet (Deutschschweiz und Tessin) und 1 aus dem Gebiet der Loterie Romande.

Der Jackpot wurde heute Abend nicht geknackt. Für die nächste Ziehung am Dienstag liegen bei EuroMillions CHF 36 Millionen im Jackpot.

Wie 100 Spielerinnen und Spieler je 1 Million gewinnen

Für jeden gespielten EuroMillions-Tipp erhielten die Spielenden gratis einen Teilnahmecode. Aus allen Teilnahmecodes wurden heute Abend 100 Gewinncodes gezogen. Wer einen der 100 Gewinncodes auf seiner Spielquittung auffindet, wird um 1 Million reicher. Die gezogenen Gewinncodes werden bei den EuroMillions-Gewinnzahlen auf der Internetseite von Swisslos veröffentlicht.

EuroMillions

Die Lotterie EuroMillions wird seit Oktober 2004 in der Schweiz angeboten. Die Ziehungen finden jeweils am Dienstag- und am Freitagabend statt. Mitmachen können Spielerinnen und Spieler aus Belgien, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Luxemburg, Österreich, Portugal, Spanien und der Schweiz. Gespielt werden kann in der Deutschschweiz und im Tessin via Internet www.swisslos.ch, via App oder an den rund 4'000 Verkaufsstellen.