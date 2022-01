Swisslos

35 neue Lotto-Millionäre in der Schweiz

Vermischtes (ots)

Bei Swisslos und der Loterie Romande war das Jahr 2021 geprägt von Glückspilzen. 35 Schweizer Spielende konnten neu zu Millionären gekürt werden, wovon einer den Rekordjackpot von 230 Millionen Schweizer Franken knackte.

Der Schweizer Klassiker: Swiss Lotto

Im Jahre 2021 haben 32 Personen eine oder mehrere Millionen auf ihrem Konto gutgeschrieben erhalten: sieben Glückliche knackten den Jackpot, 22 Personen gewannen mit sechs richtigen Zahlen eine Million Franken. Das Joker-Spiel bescherte drei weiteren Personen einen siebenstelligen Betrag. Seit fünf Jahren gab es beim Swiss Lotto nicht mehr so viele Millionengewinne zu bejubeln. Der höchste davon betrug CHF 17.2 Millionen und wurde im Oktober 2021 gewonnen.

Im Jahr 2021 hat das Kultspiel auch die 1000-Millionen-Marke durchbrochen. Seit seiner Einführung im Jahr 1970 hat Swiss Lotto nämlich 1020 Millionäre hervorgebracht.

Das Jahr der Rekorde bei EuroMillions

Das Jahr 2021 ist ein Meilenstein für einen glücklichen Schweizer Spielenden, der dank EuroMillions zum Multimillionär wurde, als er im Februar den Schweizer Rekordgewinn von 230 Millionen Franken (210 Millionen Euro) mit nach Hause nahm. Zusätzlich konnten zwei weitere Spielende aus der Schweiz sich mehrere Millionen Franken auf ihrem Konto gutschreiben lassen.

Dieser Rekordgewinn in der Schweiz ist auch der zweithöchste Betrag, der auf europäischer Ebene je gewonnen wurde. EuroMillions erreichte im vergangenen Oktober einen neuen Höhepunkt, als der Rekord-Jackpot in der Höhe von 220 Millionen Euro (rund 236 Millionen Franken) in Frankreich geknackt wurde.

Seit der Einführung des Spiels im Jahr 2004 hat EuroMillions 58 Spielende zu Millionären in der Schweiz gemacht.

Swisslos, die ihren gesamten Gewinn (jährlich rund 400 Millionen Schweizer Franken) an Tausende von gemeinnützigen Institutionen mit sozialen, kulturellen oder sportlichen Zielen verteilt - wird die Einzelheiten ihres Ergebnisses für 2021 in der ersten Hälfte des Jahres 2022 veröffentlichen.