EANS-News: Wienerberger Gruppe übernimmt die Führung auf dem Markt für Elektroinstallationen

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Unternehmen Wien - 22. Oktober 2020 * Wienerberger ist neue europäische Nummer 1 für Elektrorohre * Gezielte Übernahmen und Zukunftsinvestitionen als wichtigste Wachstumstreiber * "Preflex-Spider" - Wienerbergers erste vorgefertigte Elektrolösung erfolgreich eingeführt Die Wienerberger Gruppe ist durch wertschaffende Zukäufe in den letzten Jahren und Produktinnovationen zur neuen europäischen Nummer 1 auf dem Markt für Elektrorohre aufgestiegen. Drei Jahre nach der Übernahme der belgischen Preflex- Gruppe im Jahr 2017 und des Herstellers von Elektrozubehör Reddy 2019 hat Wienerberger damit einen weiteren erfolgreichen Schritt in der Entwicklung zum führenden Anbieter für intelligente Systemlösungen im Rohrbereich vollzogen. Investitionen in die Zukunft Wienerberger hat in den letzten drei Jahren die Produktionskapazität für vorverkabelte Rohre automatisiert und um mehr als 50 % erweitert. Damit schuf Wienerberger die Voraussetzung, um von der steigenden Nachfrage in west- und nordeuropäischen Märkten zu profitieren und rückte gleichzeitig noch näher an die Kunden. "Wer groß sein will, muss groß denken", erklärt Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG. "Wir hatten in den nordischen Märkten einen zunehmenden Trend zu vorverkabelten Lösungen beobachtet und gleichzeitig gesehen, wie die Niederlande auf diese damals noch neue Lösung reagierte. Uns war klar, dass wir mit einer Kombination unserer Angebote neue Märkte erschließen könnten und haben sofort begonnen, uns auf steigende Nachfrage und vermehrtes Wachstum vorzubereiten." Übernahmen tragen bereits Früchte Die jüngsten Übernahmen stellten einen klaren Schritt in der Umsetzung der Wienerberger-Strategie dar, die darauf abzielt, den Wertanteil im Haus zu steigern und durch höher-margige Lösungen die Profitabilität zu verbessern. Durch die verstärkte Nähe zu den Kunden und einem vervollständigten Portfolio setzt Wienerberger in der Business Unit Wienerberger Piping Solutions den nächsten organischen Wachstumsschritt. Das Unternehmen hat sich nicht nur als Anbieter positioniert, bei dem der Kunde alles aus einer Hand bekommt, sondern auch die Führung in dem neu etablierten Segment für vorgefertigte Elektrolösungen übernommen. Weltneuheit Preflex Spider Die Zusammenarbeit hochspezialisierter Produktionszentren hat zur bahnbrechenden Entwicklung einer Marktneuheit geführt: einer vorgefertigten Lösung mit der Bezeichnung "Preflex Spider". Es handelt sich dabei um ein vollständiges, vorverkabeltes System, das bereits auf der Grundlage des digitalen Verkabelungsplans des Kunden zugeschnitten und zusammengefügt wird. Die Vorteile für Elektroinstallateure liegen klar auf der Hand: Zeit- und Kostenersparnisse (die Installation erfolgt um bis zu 80 % schneller), Vermeidung möglicher Installationsfehler (durch ein vollständig digitales und automatisiertes Verlegesystem) und erhöhte Sicherheit (strenge Sicherheitsprüfung am Produktionsort). Mit dieser einzigartigen Lösung schafft Wienerberger Mehrwert für seine Kunden und trägt gleichzeitig zur Lösung des Problems des Facharbeitermangels bei. Starkes Jahr 2020 mit positivem Ausblick Mit einem umfassenden Portfolio, vielseitigem Fachwissen und Investitionen in Innovation, Effizienz und Kapazitätserweiterung erzielte die Business Unit Wienerberger Piping Solutions trotz des durch Covid-19 bedingten, schwierigen Umfelds im bisherigen Verlauf des Jahres 2020 einen signifikant gesteigerten Verkaufserfolg. Seit der vor kurzem erfolgten Markteinführung von Preflex Spider wurden bereits Hunderte dieser vorgefertigten Lösungen bei großen Bauprojekten installiert. Die Nachfrage durch Installateure und Bauherren steigt anhaltend an. "Wir rechnen in unserem Elektrosegment mit einer äußerst günstigen Entwicklung. Mit zunehmendem Einsatz der Fertigteilbauweise bei alleinstehenden Häusern, Reihenhäusern und mehrstöckigen Wohnbauten ist das Marktpotential für Preflex Spider enorm groß. Wir werden unsere Skaleneffekte nützen, um diese neue Lösung in weiteren Märkten der Wienerberger Gruppe auszurollen und unser höher-margiges Angebot an In-House-Lösungen erweitern", stellt Heimo Scheuch abschließend fest. Ein Video zur vorgefertigten Lösung mit der Bezeichnung "Preflex Spider" finden Sie auf unserer Website: www.wienerberger.com/de [https://www.wienerberger.com/ de/presse/presseaussendungen/20201022-wienerberger-gruppe-uebernimmt-die- fuehrung-auf-dem-markt-fuer-elektroinstallationen.html] Wienerberger Piping Solutions Wienerberger Piping Solutions (WPS) gehört zu den führenden europäischen Anbietern von innovativen Rohrlösungen. In diesem Geschäftsbereich wandelt sich Wienerberger rasch von einem Produktlieferanten zu einem Systemanbieter für die Bauindustrie. Mit seinen intelligenten Lösungen für Wasser- und Energiemanagement gilt das Unternehmen als strategischer Partner für Kunden im Infrastrukturbereich. Der Schwerpunkt von WPS liegt auf der Entwicklung eines hochwertigen Produktportfolios und ganzheitlicher Systemlösungen. Herausragende Dienstleistungskompetenz, kombiniert mit einem klaren Verständnis von Kundenbedürfnissen, bildet eine starke Basis für weiteres Wachstum, das durch selektive regionale Übernahmen weiter vorangetrieben wird. Wienerberger Gruppe Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug- Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. 